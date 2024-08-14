بينهم أطفال.. 19 شهيدا في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

غزة: استشهد 19 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، الليلة الماضية، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بقطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، بوصول 13 شهيدا وعدد من الجرحى إلى المستشفى فجر الأربعاء، جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزلين لعائلتي “أبو ندى” و”عيد” في مخيمي النصيرات والمغازي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن 6 من الشهداء وصلوا إلى المستشفى “أشلاء”، وأصيب آخرون معظمهم أطفال، في قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا لعائلة “عيد” في مخيم المغازي.

♦️خاص #قدس_فيد الدمار الذي لحق في منزل عائلة ابو ندى واستشهاد ثمانية مواطنين في #النصيرات pic.twitter.com/6fd5bW2ysI — قدس فيد (@quds_feed) August 14, 2024

وقال جهاز الدفاع المدني في غزة، في بيان على منصة تلغرام: “قتل 7 فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة أبو ندى غرب مخيم النصيرات”.

وأوضح الجهاز في بيان آخر، أن طواقمه انتشلت 4 شهداء من شقة سكنية لعائلة “الطويل” بعد قصفها من قبل طائرات حربية إسرائيلية في أحد أبراج حمد غربي مدينة خان يونس.

وأفاد شهود عيان، بأن مدينة رفح شهدت استمرار الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية، حيث قام بنسف مزيد من المربعات السكنية في حي تل السلطان غربي المدينة، وسمعت أصوات الانفجارات من مناطق بعيدة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.

وشهدت مدينة غزة قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا في حيي الصبرة والزيتون جنوب شرق المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات في محيط دوار الكويت جنوب شرق غزة وفي حي تل الهوى، بحسب الشهود.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون جراء استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية شقة سكنية لعائلة المزين في مشروع بيت لاهيا، وفق مصدر طبي بمستشفى “كمال عدوان”.

(الأناضول)