بينهم أمّ وأطفالها.. استشهاد 8 لبنانيين في غارة إسرائيلية على بلدة شمسطار- (فيديو وصور)

بيروت: استشهد 8 أشخاص على الأقل، بينهم أمّ وأطفالها الأربعة، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شمسطار في شرق لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، السبت.
وأوردت الوزارة أن “غارة العدو الإسرائيلي على شمسطار أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد ثمانية أشخاص من بينهم أربعة أطفال وإصابة تسعة آخرين بجروح من بينهم أربعة بحال حرجة”، فيما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن غارة “استهدفت منزلا في بلدة شمسطار” وأدّت إلى”استشهاد أسرة مؤلفة من أم وأربعة أولاد”.
شهداء مجزرة شمسطار البقاع💔 https://t.co/0cGnHM2YLm pic.twitter.com/V4XQjpWgpx
— sara Mohammad kassas (@sara_kassas) November 23, 2024
وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أنه في قضاء النبطية، أدت الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية على بلدة رومين، إلى “سقوط خمسة شهداء كحصيلة أولية”.
وأضافت: “أغار الطيران الحربي على منزل خال من السكان في بلدة الحفير التحتا المجاورة لبلدة بوداي، من دون وقوع إصابات… وشن غارة ثانية على بلدة شمسطار، وهناك إصابات ناجمة عن الغارة الأولى”.
أعمال رفع الأنقاض مستمرة في شمسطار بعد استهداف مبنى من ٣ طبقات pic.twitter.com/VQ9rlNcAjX
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) November 23, 2024