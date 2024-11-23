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بينهم أمّ وأطفالها.. استشهاد 8 لبنانيين في غارة إسرائيلية على بلدة شمسطار- (فيديو وصور)

منذ ساعة واحدة

لبنانيون يحاولون انتشال جثامين الضحايا من تحت أنقاض المنزل المستهدف في شمسطار

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بيروت: استشهد 8 أشخاص على الأقل، بينهم أمّ وأطفالها الأربعة، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شمسطار في شرق لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، السبت.

وأوردت الوزارة أن “غارة العدو الإسرائيلي على شمسطار أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد ثمانية أشخاص من بينهم أربعة أطفال وإصابة تسعة آخرين بجروح من بينهم أربعة بحال حرجة”، فيما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن غارة “استهدفت منزلا في بلدة شمسطار” وأدّت إلى”استشهاد أسرة مؤلفة من أم وأربعة أولاد”.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أنه في قضاء النبطية، أدت الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية على بلدة رومين، إلى “سقوط خمسة شهداء كحصيلة أولية”.

وأضافت: “أغار الطيران الحربي على منزل خال من السكان في بلدة الحفير التحتا المجاورة لبلدة بوداي، من دون وقوع إصابات… وشن غارة ثانية على بلدة شمسطار، وهناك إصابات ناجمة عن الغارة الأولى”.

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