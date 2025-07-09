سياسة | عربي | فلسطين

بينهم ثمانيني.. الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين بالضفة

منذ 19 دقيقة

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رام الله: شن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة بحق فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، بينهم مسن في الثمانين من عمره.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر الأربعاء، سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات بالضفة الغربية، واعتقل فلسطينيين، دون ذكر عدد معين.

وبينت المصادر أن الاعتقالات تركزت في بلدتي سنجل شمال رام الله (وسط)، والطبقة جنوب من الخليل (جنوب)، ومخيم بلاطة ومدينة نابلس (شمال).

وأكدت أن من بين المعتقلين في بلدة الطبقة المسن جميل حريبات (80 عاما).

وتداول ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اقتياد قوة إسرائيلية المسن حريبات وهو معصوب العينين.

وأوضحت المصادر أن الجيش فتش منازل فلسطينية خلال عمليات الاقتحام ودمر محتوياتها.

وعادة ما ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبين.

(الأناضول)

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