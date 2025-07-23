بينهم جَنين.. إسرائيل تقتل 17 فلسطينيا في قطاع غزة 

غزة: استشهد17 فلسطينيا بينهم جَنين وصحافية وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين الشهداء 10 مواطنين، “استشهدوا” جراء قصف إسرائيلي على وسط وغربي غزة، مشيرة إلى أنه عرف منهم الصحافية ولاء الجعبري وزوجها وأولادهما.

وأشارت إلى “انتشال جثامين ستة شهداء من مناطق متفرقة في مدينة دير البلح وسط القطاع”.

عاجل| استشهاد الصحفية ولاء الجعبري وزوجها وأطفالها بعد استهداف طائرات الاحتلال شقتهم السكنية في حي تل الهوا بمدينة غزة. pic.twitter.com/mj7YNUUxrt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 23, 2025

ووفق ما أفادت به مصادر طبية، “استشهد 7 فلسطينيين بينهم أطفال وجَنين خرج من بطن أمه، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غرب مبنى الإذاعة والتلفزيون في حي تل الهوى، بمدينة غزة”.

وأشاروا إلى أن الاستهداف أوقع “عددا من الإصابات التي وصلت إلى مستشفيي الشفاء والقدس بمدينة غزة”.

كما أفادت المصادر بـ”استشهاد طفلة وإصابة 11 آخرين معظمهم من الأطفال -وصلوا إلى مستشفى الشفاء- جراء استهداف إسرائيلي لخيمة نازحين في منتزه مخيم الشاطئ، شمال غرب مدينة غزة”.

وفي جنوب قطاع غزة، قال مصدر طبي إن “شهيدا على الأقل وعددا من المصابين وصلوا مستشفى ناصر بخان يونس، إثر قصف إسرائيلي استهدفهم في بلدة بني سهيلا، شرقي المدينة”.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق وسط وجنوب مدينة خان يونس خلال ساعات الليلة الماضية.

وفي سياق متصل، استهدف “قصف مدفعي إسرائيلي عنيف وعدة غارات من الطيران الحربي طوال الليلة الماضية ومع ساعات الفجر، عدة أنحاء من جنوب شرق دير البلح وكذلك شرق مخيم البريج”، وفق شهود عيان.

وقال الشهود إن المحافظة الوسطى شهدت “إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق المحافظة”.

(الأناضول)