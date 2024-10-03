بينهم روحي مشتهى.. إسرائيل تزعم اغتيال 3 قادة من حماس في غزة قبل 3 أشهر

غزة- “القدس العربي”: ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اغتيال ثلاثة من قادة حركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بينهم روحي مشتهى، إثر غارة على قطاع غزة قبل ثلاثة أشهر.

وقال الجيش، في بيان، “من الممكن الآن تأكيد أمر تصفية كل من روحي مشتهى، الذي كان يعتبر عمليا رئيس سلطة (حكومة) حماس في قطاع غزة، وكذلك سامح السراج المسؤول عن ملف الأمن لدى المكتب السياسي (لحماس)، وسامي عودة رئيس جهاز الأمن العام لحماس”.

وادعى الجيش أنه تم اغتيال القادة الثلاثة في “غارة مشتركة شنها الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) قبل نحو ثلاثة أشهر، خلال تواجدهم في مجمع تحت الأرض في شمال قطاع غزة”.

وبإعلان إسرائيل عن اغتيال هؤلاء القادة، فإنها – إذا تحقق زعمها – تكون قد وصلت للمسؤولين الثلاثة الكبار عن الملف الأمني الذي يقود الحركة في قطاع غزة.

ويعد روحي مشتهى من بين الشخصيات القيادية المقربة من يحيى السنوار رئيس الحركة، إذ بنيت العلاقة بينهما من خلال عملهما المشترك في بدايات تأسيس الحركة في الجهاز الأمني (مجد)، حيث اعتقلا سويا في بدايات انتفاضة الحجارة عام 1987، وقضيا في السجن أكثر من 20 عاما، وخرجا سويا في صفقة تبادل الأسرى في عام 2011، حين أطلق الجناح العسكري لحركة حماس، بناء على وساطة مصرية، الجندي الإسرائيلي الأسير وقتها في غزة جلعاد شاليط، مقابل 1027 أسير فلسطيني، كان مشتهى والسنوار من ضمن الدفعة الأولى.

يعد روحي مشتهى من بين الشخصيات القيادية المقربة من يحيى السنوار، إذ بنيت العلاقة بينهما في بدايات انتفاضة الحجارة عام 1987، وقضيا في السجن أكثر من 20 عاما، وخرجا سويا في صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط

وبعد أشهر قليلة من خروج مشتهى من الأسر، ترشح في انتخابات داخلية أجرتها حماس، برفقة السنوار، وفازا سويا بمنصبي أعضاء في المكتب السياسي العام للحركة، وظلا على ذات المسافة القريبة من بعضهما البعض.

وتولى مشتهى مهام قيادية كبيرة في الحركة، وله علاقة وثيقة مع أجهزة أمن حماس في القطاع. ويعد من المشرفين الرئيسيين عليها، وشارك بعد خروجه من السجن وانتخابه في المكتب السياسي، في وفود الحركة الرسمية التي كانت تزور بلدان عربية وإسلامية، كما كان من ضمن وفود الحركة التي شاركت في جولات المصالحة. وكان مشتهى من بين قادة الحركة برفقة السنوار، الذين أعادوا بناء علاقاتها مع مصر، بعد تدهورها عقب التخلص من حكم الإخوان المسلمين في مصر، حتى أن تولى في إحدى الفترات الإشراف على ملف الاتصالات بين حماس ومصر، وأقام في القاهرة فترة من الوقت.

وشارك مشتهى برفقة السنوار، بعد توليهما مسؤولية قيادة حماس في غزة، في وضع نهج عمل جديد، وشكلا قيادة أوكلت لها مهام إدارة الشأن المدني، في الوقت الذي كانا فيه يضعان أسسا جديدة للعمل الأمني والعسكري، والذي ظهر في خطة اقتحام الحدود يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتعتبر عائلة مشتهى من العوائل المعروفة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث ولد في عام 1959، ودرس في مدارسها قبل إنهاء تعليمة الأساسي والانتقال إلى دراسة الهندسة. ولم يكن القيادي مشتهي رغم مكانته في حركة حماس، من الشخصيات التي ترغب بالظهور في وسائل الإعلام.

أما القيادي الآخر فهو سامح السراج، والمعروف باختصاصه في المجال الأمني، وهو من بين القيادات الجديدة التي فازت في انتخابات المكتب السياسي على مستوى قطاع غزة، والتي أعيد فيها أيضا اختيار السنوار رئيسا للمكتب، وهو من المقربين من السنوار أيضا، وذاع صيته بعد انتخابات الحركة في عام 2021، وأوكل إليه واحد من أخطر الملفات وهو الملف الأمني، والذي يشرف عمليا على كل أذرع الأمن التابعة لحماس سواء في “كتائب القسام” أو تلك الخاصة بالأجهزة الشرطية والأمنية في غزة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السراج قليل الظهور بشكل عام، ولم يتحدث لوسائل الإعلام، شغل عدة مناصب أمنية في قيادة حماس لقطاع غزة، ويعتبر من أصحاب الاختصاص بهذا الملف، ويعد من قادة الحركة الذين يتخذون القرارات المهمة، وهو من أسرة تنحدر من مدينة غزة.

أما القيادي الثالث فهو سامي عودة، والذي يقود جهاز الأمن العام في حماس، وهو جهاز مختص بالشؤون الأمنية الداخلية، وقد سبق وأن شغل منصب مسؤول جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة داخلية حماس، فيما منصبه الحالي أرفع من ذلك، كونه يشرف على عمل ذلك الجهاز وملفات أمنية أخرى، لها علاقة بـ “مكافحة التجسس” في قطاع غزة، وملاحقة عملاء إسرائيل، وهذا القيادي كان قريب جدا من دوائر صنع القرار في حركة حماس، وعلى علاقة وثيقة بالقيادي مشتهى.