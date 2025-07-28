بينهم زوجان وابنتهما.. إسرائيل تقتل 38 فلسطينيا في أنحاء غزة منذ فجر الاثنين- (فيديو)

غزة: استشهد ما لا يقل عن 38 فلسطينيا وأصاب العشرات، منذ فجر الاثنين، إثر غارات جوية إسرائيلية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وأفادت مصادر طبية بـ”وجود 19 شهيدا على الأقل وعدد من المفقودين تحت الأنقاض في قصف جوي إسرائيلي استهدف منازل جنوب ووسط قطاع غزة فجر اليوم”.

كما “استشهد 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 30 وفقد آخرون باستهداف جوي إسرائيلي لمنزل قرب محطة العطار بمواصي خان يونس جنوبي القطاع”، حسب شهود عيان.

وأضاف الشهود أن “المنزل المستهدف محاط بالعديد من خيام النازحين التي تضررت وأصيب مَن فيها”.

وقالت مصادر طبية: “استشهاد ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين ومفقودون تحت الأنقاض؛ جراء غارة جوية إسرائيلية”.

وأوضحت أن “الغارة استهدفت ودمرت منزلا لعائلة نوفل في الحي الياباني غرب خان يونس، وهو محاط بخيام دُفنت في الرمال وأصيب مَن فيها من نازحين”.

#شاهد.. دمار كبير في منزل عائلة نوفل عقب قصف طائرات الاحتلال وارتكابها مجزرة مروعة راح ضحيتها 15 شهيداً وعدد من المصابين بالقرب من صناعة الوكالة بالحي الياباني غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم pic.twitter.com/VR1LYCkv3Z — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 28, 2025

كذلك أفاد شهود عيان بأن “جيش الاحتلال نفذ أعمال قصف ونسف عديدة لمبان في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، والأحياء الشرقية من مدينة خان يونس”.

فيما “وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى جثامين أب وزوجته وابنته إضافة إلى مصابين؛ إثر قصف إسرائيل منزلا لعائلة عابد في مخيم المغازي وسط القطاع”، وفق مصادر طبية.

#صورة للشهيد أحمد عابد الذي ارتقى برفقة زوجته أفنان وطفلهما بعد قصف منزلهم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/QlKO8hmFdt — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 28, 2025

وتحدث شهود عيان عن “شهيدة ومصابين بقصف جوي إسرائيلي على منزل لعائلة أبو السبح في منطقة البصة بدير البلح وسط القطاع”.

والأحد، أعلن جيش إسرائيل “سماحه” بإسقاط جوي لمساعدات إنسانية محدودة على غزة، وبدء ما سماه “تعليقا تكتيكيا لأنشطة عسكرية” في مناطق محددة من غزة للسماح بمرور مساعدات.

واعتبر هيئات ومنظمات دولية أن خطوة إسرائيل “تروّج لوهم الإغاثة”، بينما يواصل جيشها استخدام التجوع سلاحا ضد المدنيين الفلسطينيين عبر استمرار إغلاق المعابر بوجه المساعدات.

ورغم شح المساعدات، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، ادعى الأحد أنه يسمح بـ”إدخال الحد الأدنى من المساعدات لغزة”، واتهم الأمم المتحدة بـ”اختلاق الأكاذيب”.

وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة، صباح الأحد، بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك اليوم تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)