بينهم سيدة.. إصابة 7 فلسطينيين باعتداءات إسرائيلية في الضفة- (فيديو)

الضفة الغربية المحتلة: أصيب 7 فلسطينيين، بينهم سيدة، بجروح ورضوض، إثر اعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، الثلاثاء، بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وتحدثت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا) عن “إصابة 5 شبان برضوض، إثر اعتداء قوات الاحتلال (الإسرائيلي) عليهم في قرية كفر قدوم، شرقي قلقيلية” شمالي الضفة.

وأوضحت الوكالة أن “قوة إسرائيلية اقتحمت القرية وداهمت أحياءها، واعتدت بالضرب على 5 شبان، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض، وجرى نقل أحدهم إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة”.

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام قرية كفر قدوم شرق قلقيلية pic.twitter.com/8S9yIKblQj — Ranouch🇹🇳🇵🇸 (@HcinirandaC) October 8, 2024

وفي نابلس، ذكر شهود عيان أن سيدة فلسطينية أصيبت بجروح متوسطة، إثر اعتداء مستوطنين بالحجارة على سيارات فلسطينية أثناء عبورها على الطريق الواصل بين نابلس وجنين (شمال).

وأوضح الشهود أن عدة مركبات تعرضت لأضرار مادية.

وفي بلدة سبسطية شمال نابلس، أصيب شاب خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وفق شهود عيان أوضحوا أن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة ما تسبب في اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش.

وقال شهود العيان إن الجيش أطلق خلال اقتحام سبسطية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح في يده، إثر انفجار إحدى قنابل الصوت.

وفي منطقة “الخان الأحمر” شرقي القدس المحتلة، هاجم مستوطنون إسرائيليون بالحجارة سيارات فلسطينية، ما أدى لتهشم زجاج عدد منها، دون الإبلاغ عن إصابات، وفق شهود عيان.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم (شمال) وبلدة الخضر ببيت لحم (جنوب)، حيث دارت مواجهات مع شبان فلسطينيين، دون تسجيل إصابات.

تغطية صحفية: مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم. pic.twitter.com/WAS7ehqKMw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 8, 2024

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة وسع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن 744 شهيدا، ونحو 6 آلاف و200 جريح.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.

(الأناضول)