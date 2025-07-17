بينهم سيدتان.. إسرائيل تفرج عن 9 أسرى فلسطينيين من غزة

غزة: أفرجت إسرائيل، الخميس، عن 9 فلسطينيين، بينهم سيدتان، اعتقلتهم قبل شهور، يُعتقد أنهم واجهوا خلالها تجويعا وتعذيبا.

وقال “مكتب إعلام الأسرى” (تابع لحماس) في بيان، إن “9 من أسرى غزة المفرج عنهم من سجون الاحتلال وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في (مدينة) دير البلح وسط القطاع”.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الحالة الصحية للمفرج عنهم، غير أن معتقلين سابقين أفادوا في مرات سابقة بأن العديد من الأسرى يُفرج عنهم وهم يعانون من سوء تغذية وإصابات جراء ما يصفونه بـ”تعذيب جسدي شديد” داخل السجون الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان أن “جيش الاحتلال أفرج عن الأسرى عبر بوابة كيسوفيم، جنوب شرق المحافظة الوسطى”، مشيرين إلى أنه “جرى نقلهم بواسطة حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى”.

وبين الفينة والأخرى، تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين اعتقلتهم خلال حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرا.

وفي بيانات سابقة، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري.

وأضاف في بيان حينها، أن المعتقلين يتعرضون لظروف “احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل- بدعم أمريكي- إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

(الأناضول)