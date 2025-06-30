بينهم صحافي.. استشهاد 24 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين في مجزرة إسرائيلية استهدفت استراحة على شاطئ بحر غزة- (فيديوهات)

غزة: أعلنت مصادر طبية اليوم الاثنين، استشهاد 24 فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين، في قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية على منطقة الميناء غرب مدينة غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأوضحت المصادر ذاتها أن “24 مواطنين كحصيلة أولية استشهدوا، وأصيب آخرون، بينهم حالات حرجة، في قصف طائرات الاحتلال استراحة الباقة على شاطئ بحر مدينة غزة”.

#عاجل | 24 شهيداً معظمهم نساء وأطفال وعدد كبير من الجرحى، بقصف طيران الاحتلال استراحة “الباقة” على شاطئ بحر مدينة غزة. pic.twitter.com/r9EzGnIXXZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 30, 2025

في السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 288، منذ بداية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وذلك إثر استشهاد الصحافي إسماعيل أبو حطب.

وأفاد المكتب في بيان بأن “عدد الشهداء من الصحافيين ارتفع إلى 228 شهيداً صحافيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد إسماعيل أبو حطب”.

وقال إن أبو حطب “يعمل مصورا صحافيا مع عدة منصات إعلامية ووسائل إعلام مختلفة، وقام بتنفيذ عدة معارض فوتوغرافية خارج فلسطين لنقل الواقع الكارثي لما يجري في قطاع غزة”.

مجزرة مروعة جديدة بحق المدنيين الأبرياء، الاحـ.ـتلال يقصف استراحة “الباقة” على شاطئ بحر مدينة غزة، وسط أنباء عن سقوط عشرات الشـ.ـهداء والجرحى. pic.twitter.com/4wvP1wfAUh — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) June 30, 2025

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في البيان ذاته بـ”أشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين بشكل ممنهج”، داعيا الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، وكل الأجسام الصحافية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا.. المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية”.

وطالب المكتب “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحافي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة”.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 56 ألفا و531 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133 ألفا و642 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)