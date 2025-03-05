بينهم صحافي.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين بالخليل والقدس-(فيديو)

رام الله: أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم صحافي، الأربعاء، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحافظتي الخليل والقدس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن شابا أصيب بالرصاص، فيما تعرض عشرات المواطنين لاختناق جاء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز مسيل للدموع عند اقتحامه مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة.

وأوضحت الوكالة أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص وقنابل الغاز تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الشاب في أطرافه السفلية ويده، بينما عُولج المصابون بالاختناق ميدانيا.

في سياق متصل، أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال اعتدى على مجموعة صحافيين لدى اقتحامه بلدة رافات شمال غرب القدس.

ووفق الشهود، أطلق جيش الاحتلال الرصاص تجاه الصحافيين، ما أدى إلى سقوط الصحافي يوسف شحادة خلال فراره وإصابته بجروح في رأسه، نُقل على إثرها إلى المستشفى.



جاء ذلك بعد وقت قصير من تغطية الصحافيين لهدم الجرافات الإسرائيلية منزلًا يعود للأسير هايل عيسى ضيف الله (58 عامًا) في البلدة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو 930 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500.

(وكالات)