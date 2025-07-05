بينهم طبيب و4 من أبنائه.. إسرائيل تقتل 26 فلسطينيا في غزة السبت- (صور وفيديو)

غزة: استشهد 26 فلسطينيا منذ فجر السبت، جراء قصف جوي إسرائيلي طال أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ومن بين الضحايا طبيب و4 من أبنائه، وأب وابنه، وشقيقان.

يأتي ذلك في إطار الإبادة الجماعية التي يواصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي للشهر الـ21 على التوالي ضد الفلسطينيين في القطاع، وفق ما أفادت مصادر طبية وشهود عيان.

وحسب المصادر، طالت استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، مدرسة وخيام تؤوي نازحين، ومنازل لمواطنين، في أنحاء مختلفة من القطاع.

وفي أحدث الهجمات، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على تجمعات لمدنيين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات قرب نقطة التوزيع الأمريكية-الإسرائيلية غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما استشهد 3 فلسطينيين، بينهم سيدة إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي نيرانه صوب خيام النازحين قرب كلية الرباط غربي خان يونس جنوبي القطاع، واثنان في قصف بمحيط مسجد المحكمة في حي الشجاعية شرقي غزة.

وقبل ذلك، استشهد 21 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من القطاع.

شمال غزة

ففي شمال القطاع، سقط 7 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الإمام الشافعي التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

فيما استشهد 3 أشخاص بينهم طفلان وسقط عدد من الجرحى إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بجوار مدرسة الموهوبين التي تؤوي نازحين في حي الشيخ الرضوان غربي مدينة غزة.

وأسفر القصف عن تضرر عدد من خيام النازحين في المدرسة.

شهداء ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين داخل مدرسة “الموهوبين” في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. pic.twitter.com/utQFEBVv9q — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 4, 2025

جنوب غزة

وفي جنوب القطاع، استشهد طبيب و4 من أبنائه بقصف شنته مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في شارع حنين بمنطقة مواصي خان يونس.

وأدى القصف إلى اشتعال النيران في الخيمة وعدد من الخيام المجاورة.

كما استشهد أب وابنه بقصف شنته مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين قرب الميناء بمنطقة مواصي خان يونس.

وسط غزة

وفي وسط غزة، استشهد شخصان إثر قصف من مروحية إسرائيلية استهدف منزلا في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى.

كما استشهد شقيقان وسقط عدد من الإصابات بقصف شنته مروحية إسرائيلية على شقة في بناية سكنية بمخيم البريج بالمحافظة الوسطى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب نحو 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)