بينهم طفلان.. جيش الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة

رام الله: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا على الأقل مساء الأحد وصباح الاثنين، خلال حملة دهم واقتحامات بالضفة الغربية المحتلة.

أفادت بذلك هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، الإثنين، في بيان مشترك.

وقال البيان إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الأحد وحتى صباح الإثنين، 18 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم طفلان وأسرى سابقون”.

وتوزعت عمليات الاعتقال على عدة محافظات، بحسب البيان.

وأضاف: “الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين”.

وأوضح البيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل التحقيق ميدانيا مع عشرات المواطنين في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، لافتا إلى أن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخراً بشكل كبير في كافة المحافظات، وطالت المئات من الشبان.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تجاوزت حصيلة المعتقلين 11 ألفا و400 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، وفق البيان المشترك.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 759 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و250، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(الأناضول)