بينهم طفلة.. 8 شهداء في غارتين إسرائيليتين على خيام ومتاجر في خان يونس- (فيديو)

فلسطينيون يتفقدون مسجدًا مدمرًا إثر غارة إسرائيلية في دير البلح

غزة: استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون، الأحد، في غارتين جويتين إسرائيليتين غرب ووسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي، بوصول 8 شهداء بينهم طفلة، وعدد من الجرحى إلى “مجمع ناصر الطبي” و”مستشفى الكويت التخصصي الميداني” غربي خان يونس.

خمسة شهداء، معظمهم من الأطفال، وصلوا منذ صباح اليوم إلى مستشفى ناصر الطبي جراء استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/DASPV8urzM — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 28, 2024

وأوضح شهود عيان، أن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت بصاروخين على الأقل، تجمعا لمواطنين بين خيام النازحين في شارع الإسطبل في المواصي التي يصنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي “منطقة آمنة”.

وأضاف الشهود أن الغارة الإسرائيلية تسببت في سقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى.

وبعد أقل من ساعة، استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية محال تجارية متجاورة بمنطقة السكة قرب التحلية وسط مدينة خان يونس، ما تسبب باستشهاد 3 فلسطينيين، وفق مصادر محلية.

وسبق أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المناطق “الآمنة” في قطاع غزة، حيث استشهد وأصاب مئات الفلسطينيين، كان آخرها “مجزرة خديجة” التي استهدفت فيها إسرائيل، السبت، المستشفى الميداني بالمدرسة في المحافظة الوسطى، وراح ضحيتها 31 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا و8 سيدات.

ويعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة إلى استهداف المستشفيات والمنظومة الصحية في القطاع، وأخرج معظمها عن الخدمة، لا سيما “مجمع الشفاء” غربي مدينة غزة، أهم صرح طبي في القطاع، ما يعرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)