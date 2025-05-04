سياسة | عربي | فلسطين

بينهم طفل.. إصابة 43 فلسطينيا باقتحام جيش الاحتلال مدينة نابلس- (فيديوهات)

منذ 57 دقيقة

مدرعات إسرائيلية في مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس

حجم الخط
0

رام الله: أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي و40 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر اقتحام الجيش، الأحد، البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها “تعاملت مع 43 إصابة، بينها واحدة لطفل (14 عاما) بالرصاص الحي بالفخذ، واثنتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و40 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس”.

وأوضح شهود عيان أن قوات إسرائيلية اقتحمت وسط مدينة نابلس وتمركزت في شارع حطين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين في المدينة.

ومنذ حرب الإبادة في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال (تشمل معتقلين أفرج عنهم)، وتهجير أكثر من 41 ألفا وتدمير مئات المنازل، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة
منذ 4 ساعات
الضفة.. جيش الاحتلال يشن اقتحامات واعتقالات ومستوطنون يحتجزون صحافيين
منذ 17 ساعة
“يوم العمال العالمي”.. البطالة في غزة وصلت الثلثين والضفة تعاني الإغلاقات
30 - أبريل - 2025
الضفة.. إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي جنين- (فيديوهات)
30 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية