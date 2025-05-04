بينهم طفل.. إصابة 43 فلسطينيا باقتحام جيش الاحتلال مدينة نابلس- (فيديوهات)

رام الله: أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي و40 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر اقتحام الجيش، الأحد، البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها “تعاملت مع 43 إصابة، بينها واحدة لطفل (14 عاما) بالرصاص الحي بالفخذ، واثنتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و40 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس”.

عاجل| قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لوسط مدينة نابلس#فلسطین pic.twitter.com/FbJ00umCkj — palgraph (@palestine_graph) May 4, 2025

وأوضح شهود عيان أن قوات إسرائيلية اقتحمت وسط مدينة نابلس وتمركزت في شارع حطين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين في المدينة.

مشهد من المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام وسط مدينة نابلس بالضفة الغربية. تصوير الصحفي: عبدالله أبو صبرة pic.twitter.com/DcBCIy2Q5k — Shabab FM راديو شباب اف ام (@ShababFM1014) May 4, 2025

مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة نابلس. pic.twitter.com/ncyNbcqJ0l — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 4, 2025

ومنذ حرب الإبادة في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال (تشمل معتقلين أفرج عنهم)، وتهجير أكثر من 41 ألفا وتدمير مئات المنازل، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)