بينهم فتى ومسنة.. إسرائيل تفرج عن 16 فلسطينيا اعتقلتهم من غزة

غزة: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء عن 16 فلسطينيا بينهم فتى ومسنة، بعد اعتقالهم من قطاع غزة خلال العمليات العسكرية البرية ضمن حربها المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفاد مراسل الأناضول أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 16 فلسطينيًا، بينهم فتى ومسنة، عبر بوابة موقع كيسوفيم العسكري شرق مدينة دير البلح وسط القطاع”.

وذكر أن “13 أسيرا من المفرج عنهم نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح بسبب سوء حالتهم الصحية”.

ووفقًا لشهادات المفرج عنهم، تعرض المعتقلون “لضرب وتعذيب وإهانات وتحقيق مستمر طوال فترة الاحتجاز”، ونُقلوا بين السجون الإسرائيلية، بما في ذلك عوفر والنقب وعسقلان، و”عندما فحصهم الأطباء لوحظت علامات التعذيب على أجسادهم”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفرج فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطينيين اعتقلهم من غزة منذ بدء اجتياحه البري للقطاع.

وخلال الشهور الماضية، أطلق جيش الاحتلال سراح عشرات المعتقلين على دفعات متباعدة، معظمهم عانوا تردي أوضاعهم الصحية.

ووفقًا لشهادات المفرج عنهم سابقا، تعرض المعتقلون لـ”ضرب وتعذيب وإهانات واستجواب من جيش الاحتلال طوال فترة الاعتقال”.

ومنذ أن بدأت العملية البرية في القطاع اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، بينما جرى الإفراج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.

(الأناضول)