بينهم محمد بركة وسامي أبو شحادة.. اعتقالات جماعية للقيادات العربية في الداخل لمنع وقفة احتجاجية ضد العدوان على غزة- (صور وفيديوهات)

الناصرة- “القدس العربي”:

اعتقلت قوة من الشرطة الإسرائيلية رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، محمد بركة، من مركبته في مدينة الناصرة، بينما كان في طريقه إلى وقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة بالناصرة، واقتادوه إلى الاستجواب في مقر الشرطة القديم في مدينة “نوف هجليل”.

كما وأوقفت الشرطة كلا من يوسف طاطور، حنين زعبي، سامي أبو شحادة، ومحمود مواسي من ساحة العين في الناصرة على نفس الخلفية.

تغطية صحفية: "شرطة الاحــتــلال تعتقل رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل المحتل محمد بركة". pic.twitter.com/gtJn4ljT1G — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 9, 2023

وكان قد أعلمَ السيد بركة يوم أمس، قائد محطة الشرطة في الناصرة، أنه بنية لجنة المتابعة العليا أن تنظم وقفة احتجاجية في ساحة العين في المدينة، حيث لا يتواجد فيها أكثر من 50 شخصا. وكان قد شدد في توجهه أن تنظيم الوقفة هذه لا يحتاج إلى ترخيص، كما وطلب من الشرطة ألا تلاحقها أو تمنعها.

القناة 12 العبرية: اعتقال رئيس لجنة المتابعة العربية محمد بركة ورئيس حزب التجمع العربي سامي أبو شحادة، وعضو الكنيست السابقة حنين زعبي ومنع تنظيم مظاهرة ضد الحرب على غزة في الناصرة. pic.twitter.com/PKd2HQwxFa — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 9, 2023

من جهته، علّق مركز عدالة: “لم تمرّ 24 ساعة على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي بتّت فيه بشكل واضح وصريح أنه لا توجد للشرطة صلاحية لمنع المظاهرات بشكل جارف في المجتمع العربي. وها هي الشرطة اليوم، تتصرف بهذا الشكل. نحن نرى أن هذه سياسة ممنهجة في الميدان وهدفها إسكات وتكميم أفواه لكل انتقاد، معارضة أو رفض للسياسة العامة الإسرائيلية، وقمع مشين لحرية التظاهر للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم. الحديث يدور عن توقيف غير قانوني، هدفه حظر أي نشاط سياسي”.