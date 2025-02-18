بينهم نائل البرغوثي.. أسرى فلسطينيون يبلغون ذويهم بقرار الإفراج عنهم

رام الله: أبلغ أسرى فلسطينيون بسجون إسرائيل ذويهم بقرار الإفراج عنهم يومي الخميس والسبت المقبلين، وذلك ضمن الدفعتين السابعة والثامنة من صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتل أبيب.

ومن بين هؤلاء عدد من محرري صفقة “وفاء الأحرار” الذين أعادت تل أبيب اعتقالهم، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي، الذي أمضى 45 عاما في سجون إسرائيل، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وقالت إيمان نافع زوجة البرغوثي إن “عددا من محرري صفقة وفاء الأحرار اتصلوا بعائلاتهم وأبلغوها بقرار الإفراج عنهم، بعضهم الخميس، وبعضهم السبت”.

وأضافت أن زوجها نائل اتصل بها وأخبرها “بالإفراج عنه وإبعاده إلى خارج فلسطين” دون أن يحدد اليوم على وجه التحديد.

(الأناضول)