بينهم نائل البرغوثي.. أسرى فلسطينيون يبلغون ذويهم بقرار الإفراج عنهم

رام الله: أبلغ أسرى فلسطينيون بسجون إسرائيل ذويهم بقرار الإفراج عنهم يومي الخميس والسبت المقبلين، وذلك ضمن الدفعتين السابعة والثامنة من صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتل أبيب.
ومن بين هؤلاء عدد من محرري صفقة “وفاء الأحرار” الذين أعادت تل أبيب اعتقالهم، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي، الذي أمضى 45 عاما في سجون إسرائيل، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
وقالت إيمان نافع زوجة البرغوثي إن “عددا من محرري صفقة وفاء الأحرار اتصلوا بعائلاتهم وأبلغوها بقرار الإفراج عنهم، بعضهم الخميس، وبعضهم السبت”.
وأضافت أن زوجها نائل اتصل بها وأخبرها “بالإفراج عنه وإبعاده إلى خارج فلسطين” دون أن يحدد اليوم على وجه التحديد.
(الأناضول)
بشكل عام الوحده الاسلاميه والعربيه معا في جميع مناحي الحياة وفي خندق حمايه كرامه الوطن والمواطنين في هذا الوطن..عندنا الكثير الكثير من الأسلحة آلتي لم تستخدم حتي نتخلص من الغطرسة الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني.ومن هذه الأسلحة تنظيم تصدير النفط والغاز بحيث نضغط في الوقت المناسب..وكذلك المقاطعه التجاريه.. والصناعية و و و
وضع برنامج علمي وعملي منبثق من الجميع من خلال لجنه منبثقة من الجامعتين الاسلاميه والعربيه…
وكذلك التعاون مع من يقف وراء الدعم العربي من الغرب وخاصه من الشخصيات آلتي تدعمنا بكل صدق وخاصه أصحاب الجامعات وبعض أعضاء البرلمانات. ومن هذه الدول إسبانيا والأرجنتين والبرازيل والأرجنتين و و و و
وضع برنامج علمي وعملي منبثق من العالم العربي والإسلامي بوضع خطة بناءً وأعاده تأهيل غزه في جميع مناحي الحياة.. التعليم أولا قبل البناء السكني. والصحه و و و
الوحده الاسلاميه والعربيه معا عامه والفلسطينيين خاصه…
القضاء على التفرقة العنصريه من خلال استغلال الديانه واللون و و وفي تمزيق الوطن الإسلامي والعربي..
لجنه من الكل من أجل توحيد الروابط الوطنيه والإنسانية من للجميع هدفها الترقيه والتنميه في جميع مناحي الحياة.
كلنا لنا أخطاء وعلاج الخطأ بالصواب من خلال الكلمه الجميله الطبيه.. إصلاح ذات البين بين المغرب والجزائر…
نشكر شرفاء العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم العادلة فلسطين فهي منكم ولكم وبنضالكم الشريف العفيف يزول الغطرسة الاستعمارية الصهيونية…
نعم صمود الشعب الفلسطيني بحقه وكرامته بأرضه أزال كل المخططات الاستعمارية…
وحسن معاملة المقاومه لاسري الكيان يفوق كل الأخلاق الحميدة الإنسانية وسوء المعاملة للاسري الفلسطنيين تدل على الإنهيار الداخلي لهذا الكيان الصهيوني الزنديقي..لا أخلاق ولا قيم حيث الثكنات العسكريه بعد حلول الظلام تتحول إلي مراكز الدعاره والمخدرات والاباحه الجنسيه وهذا واقعي وليس وهم
الرحمه والمغفره لشهدائنا الأبرار الإشراف وخاصه السنوار وحسن نصرالله..حيث حياتهم تشكل برنامج يقتدي به كل إنسان عاقل شريف عفيف يحترم كرامه الانسان والوطن معا ويكره الإستعمار ومظاهره..
وحدتنا الوطنية هي انتصارنا جميعاً بدون أدني شك