بينهم 15 سيدة و12 طفلا.. استشهاد 40 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على غزة

غزة: استشهد 40 فلسطينيا بينهم 15 سيدة و12 طفلا، وأصيب العشرات، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب منذ أكثر من 21 شهرا.

وأفادت مصادر طبية بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة دامية في قصف عدة منازل بمخيم النصيرات وسط القطاع أسفرت عن استشهاد 30 فلسطينيا بينهم 14 سيدة و12 طفلا.

وقال شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منازل “نبهان، وصيام، وأبو عطايا” في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات.

وأفادوا بأنه تم انتشال جثة تعود لجنين كان في بطن والدته وتطاير من أحشائها مع شدة الانفجار.

وفي مدينة غزة، استشهد رجل وزوجته وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة في بناية سكنية قرب دوار حيدر غربي المدينة.

وواصل الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل تنفيذ عمليات نسف لمنازل ومبان سكنية شرق غزة وخان يونس.

(الأناضول)