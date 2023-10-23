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بينهم 2055 طفلا.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 5087- (فيديوهات)

منذ 22 دقيقة

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غزة: قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الإثنين، إن إجمالي عدد الشهداء في القطاع، ارتفع إلى 5087 إضافة لإصابة 15273 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأشارت إلى أن من بين هذا العدد من الشهداء 2055 طفلا، و1119 امرأة و217 مسنا.

كما أفادت الوزارة باستشهاد 436 فلسطينيا بينهم 182 طفلا في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن أغلب الشهداء ارتقوا في جنوب القطاع.

وأشارت إلى أنها تلقت 1500 بلاغ عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفلا.

وأوضحت الوزارة أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية، أدت الى استشهاد 57 كادرا وإصابة 100 آخرين، لافتة أن المستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية والطواقم الطبية تعالج الجرحى بإمكانيات بسيطة للغاية.

وأضافت أن 12 مستشفى و32 مركزا صحيا، خرجت عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي ونفاد الوقود.

(وكالات)

 

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