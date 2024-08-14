بينهم 3 أطفال.. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي وسط خان يونس 

غزة: استشهد 5 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون، الأربعاء، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على تجمع للمواطنين وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في “مجمع ناصر” بخان يونس، بوصول 5 شهداء بينهم 3 أطفال وعدد من المصابين بعد استهداف مسيرة إسرائيلية مواطنين في منطقة “البطن السمين” وسط المدينة.

وقال شهود عيان، إن “طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت تجمعا للمواطنين على بوابة مركز تجاري ونقطة لبيع المياه وسط خان يونس، ما تسبب باستشهاد مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين”.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)