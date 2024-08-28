بينهم 3 بغزة.. إصابة 5 جنود إسرائيليين خلال 24 ساعة

القدس المحتلة: قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن 5 جنود أصيبوا بجراح بينهم 3 في قطاع غزة وذلك خلال 24 ساعة ماضية.

وبحسب معطيات نشرها الجيش على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفع من 4393 (الثلاثاء) إلى 4398.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية وصل إلى 5، بينهم 3 أصيبوا بمعارك برية في غزة ما يرفع إجمالي عدد الجنود الذين أصيبوا خلال المعارك التي اندلعت في 27 أكتوبر الماضي بالقطاع إلى 2262، بحسب ذات المصدر.

ولم يذكر الجيش ملابسات ومواقع إصابة الجنود.

ولفت الجيش إلى أن نحو 25 جنديا بحالة خطيرة و171 بحالة متوسطة و9 بحالة طفيفة، ما زالوا يتلقون العلاج.

وطبقا للمعطيات، فإن 703 جنود وضباط قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي بينهم 339 بالمعارك البرية في غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)