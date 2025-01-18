بينهم 4 أطفال.. إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

رام الله: أصيب 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، مساء السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي في حدثين منفصلين جنوب ووسط الضفة الغربية المحتلة.

وفي بلدة بيت أُمر، شمال مدينة الخليل (جنوب)، أصيب 4 أطفال برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة، وفق ما أكده الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية في البلدة، محمد عياد عوض.

وأضاف عوض، أن الجيش اقتحم وسط البلدة “وأطلق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية، ما أوقع 4 إصابات بالرصاص في الأطراف لأطفال بين 14 و15 عاما، نقلوا إلى المشافي، وعدد من الإصابات بحالات اختناق عولجت ميدانيا”.

وأشار إلى اندلاع “مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة 3 أطفال بالرصاص الحي في أقدامهم، وإصابة رابع بشظايا رصاص حي في يده”.

وتابع عوض، أن “عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز التي ألقاها الجنود باتجاه المواطنين ومنازلهم عولجوا ميدانيا”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن شابا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة (وسط).

وأضافت الوكالة أن “قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل مستعمرة “بسجوت”، المقامة على أراضي المواطنين في البيرة، أطلقت الرصاص الحي صوب شاب خلال تواجده في حي جبل الطويل، ما أدى لإصابته في القدم، نقل على إثرها إلى المستشفى”.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 859 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 فلسطيني، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)