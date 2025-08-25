مجزرة أمام الكاميرات.. إسرائيل تقصف مستشفى ناصر في غزة وتقتل 20 فلسطينيا بينهم 5 صحافيين- (صور وفيديو)

فلسطيني يحمل المعدات، التي كان يستخدمها المصور حسام المصري، أثناء البث المباشر قرب موقع الاستهداف

“القدس العربي”: في جريمة مروعة أمام الكاميرات اليوم الإثنين، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 20 شخصاً على الأقل، بينهم خمسة صحافيين يعملون مع وكالات رويترز وأسوشيتد برس وقناة الجزيرة وغيرها.

وقال مسؤولون فلسطينيون في القطاع الصحي إن المصور حسام المصري، المتعاقد مع رويترز، استشهد بالقرب من موقع بث مباشر تديره الوكالة بطابق علوي أسفل سطح المستشفى مباشرة في خان يونس، في غارة جوية.

وأضاف مسؤولون في المستشفى وشهود أن إسرائيل قصفت الموقع مرة أخرى، مما أسفر عن استشهاد صحافيين آخرين، بالإضافة إلى عمال إنقاذ ومسعفين هرعوا إلى مكان الحادث للمساعدة.

وأقر الجيش الإسرائيلي بقصف منطقة مستشفى ناصر، وقال إن رئيس هيئة الأركان أمر بإجراء تحقيق. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم بأنه “حادث مأساوي”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق الإثنين، غارة على الطابق الرابع من مبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وحينما تجمع الصحافيون ورجال الدفاع المدني للقيام بمهامهم الإنسانية عاود الجيش استهدافهم ما أسفر عن استشهاد وإصابة المزيد.

لحظة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي على الهواء مباشرة، أثناء انتشال أحد الشهداء، حيث جرى استهداف طواقم الدفاع المدني بشكل مباشر. pic.twitter.com/q3pHvwfAth — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 25, 2025

ومن بين الصحافيين الذين استشهدوا، مريم أبو دقة التي كانت تعمل لحساب وكالة أسوشيتد برس وغيرها من وسائل الإعلام، ومحمد سلامة الذي كان يعمل لحساب قناة الجزيرة القطرية، ومعاذ أبو طه وهو صحافي مستقل عمل مع العديد من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك مساهمته أحيانا مع رويترز، وأحمد أبو عزيز.

وأصيب المصور حاتم خالد، وهو أيضا متعاقد مع رويترز.

استشهاد الزملاء الصحفيين مريم أبو دقة، حسام المصري، محمد سلامة، ومعاذ أبو طه، جراء قصف قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/PasUmDDlBm — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 25, 2025

وفي السياق، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيان بأن سائق الإطفاء عماد عبد الحكيم الشاعر استشهد خلال الاستهداف، فيما أٌصيب 7 آخرون من طواقمه أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء من المكان.

وأعربت كل من وكالتي أنباء رويترز وأسوشيتد برس عن حزنهما لاستشهاد الصحافيين.

ونددت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بالغارتين، وقالت إن إسرائيل تمارس “حربا مفتوحة على الإعلام الحر بهدف ترويع الصحفيين ومنعهم من أداء رسالتهم المهنية في فضح جرائمه أمام العالم”.

وتشير بيانات النقابة إلى استشهاد أكثر من 240 صحافيا فلسطينيا بنيران إسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

View this post on Instagram A post shared by Anadolu العربية (@aa_arabic)

وقبل أسبوعين، قتلت إسرائيل المراسل البارز بقناة الجزيرة أنس الشريف وأربعة صحافيين آخرين في غارة. وفي ذلك الهجوم، أقرت إسرائيل باستهداف الشريف، وزعمت أنه يعمل لصالح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهو ما نفته القناة.

وتمنع إسرائيل جميع الصحافيين الأجانب من دخول قطاع غزة منذ بدء الحرب عام 2023. وينتج صحافيون فلسطينيون التقارير من القطاع طوال الحرب. وكان كثيرون منهم يعملون لسنوات طويلة في مؤسسات إعلامية دولية، بما في ذلك وكالات أنباء مثل رويترز وأسوشيتد برس.

