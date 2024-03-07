بينهم 4 قادة ألوية.. جيش الاحتلال يعترف بخسائر فادحة في صفوف ضباطه الكبار خلال حرب غزة 

القدس: اعترف جيش الاحتلال، الخميس، بمقتل 69 قائدا عسكريا برتب متفاوتة منذ بدء حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت إذاعة الجيش، إنه منذ بداية الحرب، قُتل عشرات القادة العسكريين من النظاميين والاحتياط، ومن بينهم 4 قادة ألوية برتبة عميد، و6 ضباط برتبة مقدم، و39 قائد فصيلة، و13 قائد سرية، و7 قادة آخرين.
وأضافت أن “الجيش الإسرائيلي يعمل على تجديد صفوف القيادة. فقبل حوالي أسبوعين، انتهت أكبر دورة لقادة السرايا في تاريخ الجيش، إذ أكملها 136 متدربا، بينهم 54 في الاحتياط”.
و”في الشهر المقبل، يستعد الجيش لبدء دورة أخرى لقادة السرايا، من المتوقع أن يصل عدد المتدربين فيها إلى 155، مما يعني زيادة بنحو 40% عن المعتاد”، وفقا لإذاعة الجيش.
وأفادت بأنه “لأول مرة، يفتتح الجيش أيضا دورة مكثفة لضباط الجيش في الاحتياط”.
وأوضحت أنه “في الأيام العادية، يستمر هذا التدريب حوالي عاما ونصف، ولكن نظرا للحاجة، سيتم قريبا افتتاح دورة للضباط العسكريين الاحتياط تستمر حوالي شهرين ونصف الشهر فقط”.
واستنادا إلى المعطيات الرسمية للجيش الإسرائيلي، قُتل 587 من ضباطه وجنوده منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 247 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، فيما أصيب 5053، بينهم 1467 في العمليات البرية.
(الأناضول)
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين من حماس والجهاد و الكتائب والقسام و السرايا وأبو علي مصطفى وألوية صلاح الدين وغيرها من الفصائل الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تسحق خرافة دويلة العنكبوت التي بأذرع الأخطبوط التي تقتل الفلسطينيين وتشردهم منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕💪🔥🚀
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار حماس والجهاد في سحق جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕💪🚀🔥🚀🔥🚀🚀
وما خفي أعظم في صفوف أنذل وأجبن جيش عرفه التاريخ ناهيك عن المئات وربما الآلاف من المرتزقة النافقين من مختلف الجنسيات من المتعطشين للمال والدماء .. إلى جهنم وبئس المصير