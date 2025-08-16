بينهم 6 من عائلة واحدة.. إسرائيل تقتل 16 فلسطينيا في غزة منذ فجر السبت

غزة: قتل الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينيا بقطاع غزة، بينهم 6 من عائلة واحدة، السبت، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان، استهدف قصف الجيش الإسرائيلي على غزة اليوم منزلا وخيمة تؤوي نازحين، ومنتظري مساعدات، واثنين من الصيادين.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم للمساعدات قرب نقطة زيكيم شمال غربي غزة.

وقبل ذلك، استشهد 11 فلسطينيا بهجمات على القطاع.

ومن بين الضحايا، صياد استشهد وآخر أصيب برصاص البحرية الإسرائيلية قبالة شاطئ مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استشهد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة، هم زوجان وأطفالهما، بقصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة غانم في مخيم البريج.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطينيان جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطينيان من المجوعين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات في مدينة رفح.

