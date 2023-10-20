بينيت ينصح بالتريث في شن عملية برية على غزة 

تل أبيب: نصح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، الجمعة، بالتريّث في شنّ عملية برية على قطاع غزة، والتي يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بات مستعدا لها بانتظار القرار السياسي.

وقال بينيت في تغريدة على “إكس” أرفقها بصور دمار هائل في أحد أحياء غزة: “سَحق، سَحق، سَحق (..) يطلق الجيش الإسرائيلي النار على نطاق واسع ضد حماس لتمهيد الطريق أمام قواتنا”.

وأضاف: “صبرا، لدينا الوقت، لا تضعوا القوات في عجلة من أمرها، لدينا تفوّق جوي ومدفعي كبير، والعدو يختبئ في الجحور والأنفاق”.

وتابع بينيت: “أعلم أن الجميع يريد الدخول الفوري، لكن مهمتنا هي التصرف بشكل صحيح وليس وفقًا لما هو شائع”.

وأردف: “يجب سحق العدو قبل إدخال جنودنا وأولادنا، يجب سحق هؤلاء النازيين بقوة نارية لم يسبق لها مثيل هنا”، على حد تعبيره.

وفي إشارة إلى أن إسرائيل فوجئت بهجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الجاري على بلدات وقواعد عسكرية في غلاف قطاع غزة، قال: “لقد فاجأنا العدو واختار وقته.. الآن، ليس علينا أن نعمل حسب توقيته”.

وأكمل بينيت: “دعوا هؤلاء الإرهابيين يذوون ويتعفنون بالانتظار، في حالة من عدم اليقين”.

وعلّق على استشهاد آلاف الفلسطينيين بفعل القصف الإسرائيلي على غزة بالقول: “فلتبكي ألف أم إرهابية على الجانب الآخر، ولا تبكي أم أخرى على جانبنا”، بحسب قوله.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر شن غارات مكثفة على غزة أسفرت عن آلاف الشهداْء والجرحى، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

(وكالات)