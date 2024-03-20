بيني غانتس وضباط من الجيش الإسرائيلي يحضرون مأدبة إفطار رمضانية في النقب- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مستخدمون لمواقع التواصل مقطع فيديو لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس والمتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، وهما يحضران مأدبة إفطار رمضانية في النقب.

وحضر المأدبة أيضا ضباط من الجيش الإسرائيلي وعضو كنيست، وظهروا في الفيديو وهم يتناولون الطعام.

واستضافت المأدبة عائلة الزيادنة التي جرى أسر 4 من أفرادها من قبل كتائب القسام يوم 7 أكتوبر، قبل أن تفرج عن اثنين منهم خلال صفقة التبادل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وانتقد كثيرون إقامة المأدبة واعتبر بعضهم أنها محاولة لاستفزاز المقاومة وأهل غزة والعرب.

يذكر أن ممثلا عن عائلة الزيادنة حضر جلسة لمجلس الأمن بهدف دعم جهود إسرائيل في استمرار الحرب على غزة.