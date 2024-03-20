سياسة | عربي | فلسطين

بيني غانتس وضباط من الجيش الإسرائيلي يحضرون مأدبة إفطار رمضانية في النقب- (شاهد)

20 - مارس - 2024

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“القدس العربي”: تداول مستخدمون لمواقع التواصل مقطع فيديو لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس والمتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، وهما يحضران مأدبة إفطار رمضانية في النقب.

وحضر المأدبة أيضا ضباط من الجيش الإسرائيلي وعضو كنيست، وظهروا في الفيديو وهم يتناولون الطعام.

واستضافت المأدبة عائلة الزيادنة التي جرى أسر 4 من أفرادها من قبل كتائب القسام يوم 7 أكتوبر، قبل أن تفرج عن اثنين منهم خلال صفقة التبادل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وانتقد كثيرون إقامة المأدبة واعتبر بعضهم أنها محاولة لاستفزاز المقاومة وأهل غزة والعرب.

يذكر أن ممثلا عن عائلة الزيادنة حضر جلسة لمجلس الأمن بهدف دعم جهود إسرائيل في استمرار الحرب على غزة.

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  1. يقول qoraish:
    مارس 20, 2024 الساعة 11:41 ص

    دعاية وتلاعب خالص، لا شيء غير ذلك.
    أنتم إرهابيون إجراميون قاتلو الأطفال

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  2. يقول أبو محمد:
    مارس 20, 2024 الساعة 9:14 م

    بالسم الهاري ،ألف وجع و،بالسرطان يا مجرمي الحرب ، واللعنة على الخونة

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    1. يقول الكروي داود النرويج:
      مارس 20, 2024 الساعة 10:42 م

      آميين

  3. يقول الدكتور جمال البدري:
    مارس 20, 2024 الساعة 10:40 م

    يتمّ تهيأة أفراد من هذه العائلة ليكونوا وكلاء للصهاينة في غزّة لاحقًا.

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  4. يقول AR:
    مارس 20, 2024 الساعة 11:48 م

    لابد من الاشارة الى ان البداوة والعشائرية هي نقطة الضعف في المناعة الوطنية في الوطن العربي واضحت مرضا وثقب في جدار السد الذي تدخل منه قوة الإستعمار والحملات الصليبية الحديثة….فكلنا يذكر الصحوات في العراق، وتحالف العشيرة مع الوهابية في الخليج ونظام الصوت الواحد في الاردن وقبلها الامويين وتقليب العشائرية في سبيل توطيد الحكم الملكي العضود….وبدأت نكسة الإسلام مع سيطرة البداوة التركية على الخلافة العباسية المتسمة يقيم التمدن والتحضر …ولهذا كان الإسلام واضح بتسمية يثرب المدينة لأحداث النقل في الوعي الى قيم بناءة واحلالها مكان العشائرية.

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  5. يقول خليل عوده الله:
    مارس 21, 2024 الساعة 5:08 ص

    الله اكبر لاحول ولا قوه الا بالاه هل انتم مسلمون غزه قريبه منكم

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  6. يقول abuelabed:
    مارس 21, 2024 الساعة 9:53 ص

    إن شاء الله سم يمزق معداتكم ويعود عليكم بالامراض
    لا أدري كيف يكون عربي وبدوي يطعم أعداء الاسلام والمسلمون بل يقتلوا الاطفال والنساء وبدون رحمة

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  7. يقول العلمي:
    مارس 21, 2024 الساعة 2:18 م

    إقرأوا كيف دخل الإستعمار إلى الدول الإسلامية من إندونيسيا إلى المغرب لتدركوا خطر العشائرية و القبلية كوسيلة للتفرقة و التمزق و استغلال جهة ضد الأخرى

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  8. يقول بكل وضوح:
    مارس 21, 2024 الساعة 4:53 م

    الهزائم التي الحقتها اسرائيل بالعرب منذ قيام كيانها الجرثومي إلى يومنا هذا كانت كلها بسبب تواطوء وخيانة بعض العائلات العربية منها بدوية و منهاحاكمة أيضا .

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  9. يقول ناجي:
    مارس 21, 2024 الساعة 9:33 م

    منتهى التناقض .
    هل تعتقد هذه العايلة أن الله يقبل صيامهم ؟

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