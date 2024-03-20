بيني غانتس وضباط من الجيش الإسرائيلي يحضرون مأدبة إفطار رمضانية في النقب- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مستخدمون لمواقع التواصل مقطع فيديو لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس والمتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، وهما يحضران مأدبة إفطار رمضانية في النقب.
وحضر المأدبة أيضا ضباط من الجيش الإسرائيلي وعضو كنيست، وظهروا في الفيديو وهم يتناولون الطعام.
واستضافت المأدبة عائلة الزيادنة التي جرى أسر 4 من أفرادها من قبل كتائب القسام يوم 7 أكتوبر، قبل أن تفرج عن اثنين منهم خلال صفقة التبادل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وانتقد كثيرون إقامة المأدبة واعتبر بعضهم أنها محاولة لاستفزاز المقاومة وأهل غزة والعرب.
يذكر أن ممثلا عن عائلة الزيادنة حضر جلسة لمجلس الأمن بهدف دعم جهود إسرائيل في استمرار الحرب على غزة.
صدق او لا تصدق! وزير الحرب في جيش الاحتلال " غانتس "
وعضو الكنيست الاسرائيلي "شوستر " وآخرين وهم في ضيافة إحدى عوائل بدو النقب (الأعراب) على وجبة الإفطار في شهر #رمضان ،هؤلاء متضامنين وابنائهم مشاركين في قتل وتهجير الفلسطينيين حتى هذه اللحظة !
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— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) March 19, 2024
دعاية وتلاعب خالص، لا شيء غير ذلك.
أنتم إرهابيون إجراميون قاتلو الأطفال
بالسم الهاري ،ألف وجع و،بالسرطان يا مجرمي الحرب ، واللعنة على الخونة
آميين
يتمّ تهيأة أفراد من هذه العائلة ليكونوا وكلاء للصهاينة في غزّة لاحقًا.
لابد من الاشارة الى ان البداوة والعشائرية هي نقطة الضعف في المناعة الوطنية في الوطن العربي واضحت مرضا وثقب في جدار السد الذي تدخل منه قوة الإستعمار والحملات الصليبية الحديثة….فكلنا يذكر الصحوات في العراق، وتحالف العشيرة مع الوهابية في الخليج ونظام الصوت الواحد في الاردن وقبلها الامويين وتقليب العشائرية في سبيل توطيد الحكم الملكي العضود….وبدأت نكسة الإسلام مع سيطرة البداوة التركية على الخلافة العباسية المتسمة يقيم التمدن والتحضر …ولهذا كان الإسلام واضح بتسمية يثرب المدينة لأحداث النقل في الوعي الى قيم بناءة واحلالها مكان العشائرية.
الله اكبر لاحول ولا قوه الا بالاه هل انتم مسلمون غزه قريبه منكم
إن شاء الله سم يمزق معداتكم ويعود عليكم بالامراض
لا أدري كيف يكون عربي وبدوي يطعم أعداء الاسلام والمسلمون بل يقتلوا الاطفال والنساء وبدون رحمة
إقرأوا كيف دخل الإستعمار إلى الدول الإسلامية من إندونيسيا إلى المغرب لتدركوا خطر العشائرية و القبلية كوسيلة للتفرقة و التمزق و استغلال جهة ضد الأخرى
الهزائم التي الحقتها اسرائيل بالعرب منذ قيام كيانها الجرثومي إلى يومنا هذا كانت كلها بسبب تواطوء وخيانة بعض العائلات العربية منها بدوية و منهاحاكمة أيضا .
منتهى التناقض .
هل تعتقد هذه العايلة أن الله يقبل صيامهم ؟