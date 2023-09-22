بين التراجيديا والعبث يرفع السيسي الستار عن مسرحية الانتخابات

لعل موضوعاً لم يشغل الفلاسفة، قديماً وحديثاً، بالقدر نفسه الذي شغلته العلاقة بين العقل، أو الوعي، والواقع ومدى مصداقية انطباعاتنا أو الصورة الذهنية التي تتكون لدينا عن هذا الواقع؛ لقد شكلت هذه العلاقة، وهي معقدة للغاية من دون أدنى شك، المُرتكز ونقطة البداية التي انقسمت حولها المدارس الكبرى بتصوراتها المختلفة.

من الجائز أيضاً القول إن الواقع كان ولم يزل يقف راسخاً كالجبال أمام البشر مُذ وُجدوا ووعوا، مبهماً، محيِراً فيقومون بإلقاء تصوراتهم عليه، فمنهم من يرى أن الذهن هو الذي يخلق المعاني والقيم ويشكل الواقع، بينما يرى آخرون العكس. في ما يتعلق بي فإني أنتمي إلى مدرسةٍ وتيارٍ يرى الدور الأكثر حسماً والأولي للواقع المادي المعاش، في سعي الناس لإشباع حاجياتهم وما يترتب على ذلك من علاقاتٍ بينهم في سعيهم ذاك، ولا ينفي ذلك أن يكون للعقل والتصورات دورٌ في إعادة تشكيل مفردات الحياة، وتحورات وتطورات هذا الواقع وفق علاقة «هات وخُذ»، أو علاقة جدلية وفق التسمية العلمية الأدق، إلا أنه يظل للواقع المادي دوره الحاسم في كل هذه البنى والتشكيلات.

ظاهرةً مدهشةً بقدر ما هي بائسة، حيث نرى بلداً يصفق أهله ويرقصون في الشوارع ابتهاجاً بـ»زعيمٍ» مخلصٍ، بينما هم يُساقون إلى كارثةٍ محققة

كل هذه المقدمة التي قد يراها البعض مملةً، وربما متحذلقة، من دون داعٍ، ما هي إلا محاولة لتفسير كيف يتعامل الناس أو البشر بصفةٍ عامة مع الواقع بصورٍ جد متباينة، فهناك مسافة بين الأدمغة والعقول، ومفردات الواقع «النيئة»، والشاهد أن هذه المسافة تزداد ضبابيةً وتتلون وتتعقد مساربها بما قد يملأها، أو يُلقى فيها من حمولة العواطف والأشواق والحنين والأفكار السابقة، فتعكر الرؤية، وكل الأنظمة الحاكمة، بالأخص في منطقتنا المنكوبة بأنظمةٍ وبشيةٍ منحطة، ردمت هذه المسافة بتلالٍ من الأكاذيب عن المستقبل المشرق الذي ينتظرنا (أو قيل إنه كان ينتظرنا قبل وقوع الكوارث وانقشاع الضباب وجلاء الصورة) والمؤامرات التي تُحاك ضدنا من قبل الأعداء، الذين يكرهون لنا التقدم والازدهار، ويترصدون خطانا عند كل زاويةٍ وفي كل منعطف (هم بالمناسبة وبالمصادفة، ويا للعجب، الأطراف نفسها التي تدعم النظام وتموله وتتغاضى عن جرائمة المتواترة)، باختصار لقد زيفت هذه الأنظمة الوعي، وأنتجت وعيا مشوهاً مزيفاً؛ لذا، نجد ظاهرةً مدهشةً بقدر ما هي بائسة، حيث ترى بلداً يصفق أهله ويرقصون في الشوارع ابتهاجاً بـ»زعيمٍ» مخلصٍ، بينما هم يُساقون إلى كارثةٍ محققة، والعالم أجمع، خارج هذا البلد وهذه الفقاعة، بمحلليه الذين لا تشوش رؤيتهم حمولة الأوهام والأشواق، يرى عبثية ذلك الوضع وكارثيته.

الآن، وإذ تظللنا الانتخابات الوشيكة في مصر، فإنه بالإمكان التقرير بثقة أن مرحلة النشوى العجيبة هذه قد مرت، فالواقع اليومي المعاش، بمتطلباته واستحقاقاته وسط الغلاء يفرض نفسه بصورةٍ مؤلمة، نازحاً الأوهام ومبدداً غيوم الوعي المزيف.

الآن، تتجمع في الأفق سحبٌ من نوعٍ آخر، نُذُر حصادٍ تأخر كثيراً لنظامٍ تؤجل موته ثورةٌ مضادة هي الأشرس بين ما عرفت مصر في تاريخها الحديث. الآن ذهبت السكرة وأفاق الناس على النتائج: أجل، هناك العديد من الطرق والكباري، لكن الغلاء يدمر حياتهم، ويرون السيسي يطوف من عاصمةٍ خليجيةٍ لأخرى، وليس المواطن في حاجةٍ لذكاءٍ خارق ليدرك أن الغرض من ذلك، هو التسول والاستجداء أو عرض بعض ما تبقى من الشركات للبيع، في مقابل سيولةٍ من العملة الصعبة هو في أمس الحاجة إليها لسداد الأقساط المستحقة على الديون.

أفاقوا على سد النهضة وقد اكتمل، وبات الحديث السابق عن إسقاطه بعملٍ عسكري مزحةً سمجة، ناهيك عن أن أوانها قد فات (بالطبع لم تكن تلك التهديدات أو التلويح بها جديةً على الإطلاق في أي وقت) خاصةً بعد أن رأوا ما حلّ بالناس في ليبيا إثر انهيار سدودٍ أصغر. أفاقوا على وضعٍ اقتصادي متردٍ للغاية في ظل عجزٍ حكوميٍ بادٍ لطرح تصورات حقيقية للخروج من الأزمة وغياب الرؤية (وعلى الأغلب الإرادة) للسيطرة على السوق وضبط الأسعار. أفاقوا، أو على الأقل المهتمون بالشأن السياسي منهم، على النتائج الهزيلة والهزلية للحوار الوطني، حيث لم يتمخض إلا عن فأر بضع تصريحات لا تفيد في أي شيء، ولا تقدم أية حلول، ولا تسمح بأي مشاركة حقيقة في السلطة وصنع القرار، بل الأنكى اعتقال أحد المشاركين حين أبدى اعتراضه على شيء. لست متجاوزاً ولا مبالغاً حين أقول إن الوضع يشبه التراجيديا اليونانية الكلاسيكية، حيث نشاهد، بل نشارك، في تطور الأحداث صوب كارثة، فنرى الخيوط تُنسج والطرق تمتد نحوها. لكن في المقابل، فإن الشخصية الرئيسية في هذه التراجيديا، أي السيسي، ومن ثم نظامه، ليس هو البطل في التراجيديا اليونانية على الإطلاق، بجدية شخصيته وجاذبيتها وصراعها المأساوي، بل هو شخصية هزلية تماماً، رفعته الظروف والصدف في لحظةٍ فارقة لسدة الحكم في نظامٍ أو «ماكينة» صُممت لتمكن الضابط الجالس على مقعد القيادة من صلاحياتٍ وسلطاتٍ لا حد لها تقريباً، فهو لا يعرف كيف يصيغ بنفسه جملةً مفيدة، وما لم يكن يقرأ كلاماً كُتب له فهو يأتي ويرتجل هُراءً، وقد تبدى أن غرضه الأول هو السلطة والمحاولة اليائسة لإشباعٍ نهمٍ لا حد له، يبدو أنه نتج عن ثلاجته الفارغة إلا من الماء طيلة عشر سنوات، كما أنه ممثل رديء، فكلما أغرق في الميلودراما، متصوراً أنه يقول ما يهدهد المشاعر ويستدر الدموع، لم يعد يلقى سوى السخرية والقرف من جمهورٍ أرهقه الغلاء وصعوبة المعيشة حتى طحناه. كما أن محاولاته وإعلامه هذه الأيام تجميل الوضع أو طبع المزيد من الوعود كالأوراق النقدية تماماً لم تعد تقنع، بل تزيد من عبثية الوضع لأنها تؤكد أنه ونظامه فاقدان القدرة على إيجاد طرقٍ للخروج من الأزمة، بل إنهما ينتظران معجزةً في أي صورةٍ كانت تهبط عليهم بثروةٍ من السماء (سيضعون أغلبها في جيوبهم بالطبع) تعومهم تماماً كما ينتظر الجمهور المخلص.

الشيء الوحيد ربما الذي نجح فيه هو الضرب بعنفٍ وخشونة كل محاولات العمل السياسي المنظم، حتى وصلنا إلى مجتمعٍ مرهقٍ مقطع الأوصال، يغرق في المشاكل، يدرك تماماً أنه لا يستطيع الاستمرار بهذه الصورة، إلا أنه يفتقر إلى تنظيماتٍ سياسية قادرة على التصدي لمهمة القيادة، والتعبير عن مطالب الناس إذا ما اندلعت الثورة والمواجهات بين النظام والناس؛ لعل أحد أهم النتائج التي أوصلنا إليها نظام يوليو هو ضعفٌ ينتج ضعفاً. لذا، فالعرض مستمر، وستبدأ الانتخابات، وسيتقدم مرشحون ستتفاوت حظوظهم من الجدية والتوفيق، إلا أن أحداً لا يشك في النتيجة المحسومة سلفاً، وعلى رثاثة الوضع وبؤسه، إلا أنه يصعب التنبؤ الآن بأي سيناريو بعينه للمستقبل، في ظل حماقة النظام وإصراره على المضي في الطريق نفسه، إزاء إرهاق الجمهور وإحباطه الناجم عن ثورةٍ خائبة لم يجن منها سوى الخسائر وغياب التنظيم.

كاتب مصري