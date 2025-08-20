بين الشعوب الحية والميتة!

هناك مفارقة عجيبة جداً عند المقارنة بين الشارع العربي وشارع دولة الاحتلال، والعجب يزداد أكثر عندما تقارنه بالشارع الغربي، من حيث الفاعلية أو السلبية، ومن حيث القدرة على التعبير عن الرفض للعدوان على غزة، واستنكار الجرائم الحاصلة فيها أو العجز عن القيام بذلك، ولعل الفروق تتجلى بوضوح بالنظر إلى المظاهرات، ومظاهر الاحتجاج الأخرى، سواء في الشوارع أو في الجامعات أو في غيرها من المؤسسات.

إن اعتراض الشعوب الغربية على السلوك الإجرامي للكيان الصهيوني، ورفضها لجرائمه، وشعورها بالعار لمشاركة حكومات بلدانها في هذه الحرب، هو، بلا شك، يتأتى من منطلق إنساني بحت، أي أنه نابع من حب للإنسان، وتقديس لحياته، حتى لو كان بعيداً في الجغرافيا، وليس من الجنس أو اللون أو العرق نفسه، ولا يحمل العقيدة نفسها، على عكس حكوماتها المؤيدة لدولة الاحتلال والمساندة لها سياسياً وإعلامياً، والداعمة لها بكل أنواع الأسلحة، ما يطرح سؤالا في غاية الأهمية، وهو: ما الذي يجعل حكومة منتخبة ديمقراطياً أن تقف ضد رغبات شعبها، حتى لو كان من أجل قضية خارجية؟ أو بعبارة أكثر تحديداً، ما جدوى الديمقراطية الآن؟

كما أن الاحتجاجات في شارع دولة الاحتلال، لم تخب يوماً طوال خمسة عشر شهراً، وإن كانت هذه الاحتجاجات لا تعبّر، بالضرورة، عن رفض شعبها للحرب أو وقوفه ضدها، فاليهودي، في نهاية الأمر، يعتنق الفكر العنصري، الذي يعرّفه المرحوم عبد الوهاب المسيري بالقول: «فكر اختزالي ينحو نحو تجريد الضحية من خصائصها الإنسانية، والمتعينة بوصفها كياناً إنسانياً له سلبياته وإيجابياته حتى تتحول إلى شيء مجرد يجسد سمة أو جوهراً معيناً»، ومن ثم، فالفلسطيني، في نظر اليهودي، عبء يجب التخلّص منه، وعدو ينبغي إنهاء وجوده. على هذا الأساس، فإن اعتراض اليهودي على هذه الحرب، كما يبدو، ليس لأنه تخلّص من عنصريته، وصار محباً للآخر، بالأخص الفلسطيني، قابلا للتعايش معه في أمن وسلام، ناظراً إلى جرائم دولته البشعة بعين السخط والغضب والمقت.. لا، كل ذلك لا تتوقع حدوثه، والدليل على ذلك أن أغلبية الشعب اليهودي، من خلال استطلاعات الرأي المعلنة، من حين إلى آخر، في إعلامهم، لا تنظر إلى الجرائم التي ارتكبت في حق سكان غزة، واستهدفت كل شروط الحياة فيها، بحيث اعتدت آلة القتل على الأطفال، والنساء، والعجائز، بالإضافة إلى تدمير المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وقصف شاحنات الغذاء وسيارات الإسعاف، بل حتى الحيوانات لم تسلم من جرائمهم الوحشية. كل هذه الجرائم لم تغير من نظرة الشعب اليهودي إلى الفلسطيني المظلوم، وبقيت تلك النظرة العنصرية تجاهه، فالفلسطيني الخير، يبقى دائماً وأبداً في نظر الصهاينة، هو الميت. وبالتالي، فرفض الحرب في غزة من طرف مواطني دولة الاحتلال، لم يكن بدافع إنساني، وليس بسبب يقظة ضمير أو بسبب خجل من جرائم دولتهم، إنما مردُّ ذلك إلى خوفهم على حياة جنودهم وأبنائهم الأسرى لدى المقاومة منذ السابع من أكتوبر.

الشارع العربي الميت

عند الكلام عن الشارع العربي ينتابني نوع من الخجل من الذات، مخلوط بمشاعر من الاحتقار للانتماء لهذا العالم العربي، وفي الحقيقة، فأي عبارة لا تفي وصف الشعور بالخذلان، كما أن أي مقارنة مع ما يجري من احتجاج في دولة الاحتلال من مظاهر الاعتراض، هي ظلم لهذه الأخيرة، كيف لشعب رفض أن يبقى عشرات من مواطنيه أسرى لدى عدوه، مع أنه يعلم المعاملة الحسنة التي يتلقاها هؤلاء الأسرى من طرف سجانيهم، وفي سبيل ذلك تظاهر ضد حكومته، واعترض على قراراتها، بل وصل بالبعض أن زاروا البيت الأبيض، لأجل كبح جنون نتنياهو، لأنهم يعلمون أن مفتاح الحل هو في واشنطن، وليس في تل أبيب، وعندما يفرض الرئيس الأمريكي الحل، ويأمر بتوقيف الحرب، وتمرير الصفقة، سيتم ذلك دون أي اعتراض من أي سياسي في إسرائيل. كما أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فحسب، فأصوات معارضة الحرب على غزة وصلت إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهي تتزايد وتتعالى مع كل يوم يمر، من خلال حملة «الاعتراض على حرب غزة»، وفي القائمة تجد المئات من العسكريين والأمنيين والفنانين والمعلمين والأطباء.. وصل عدد المعترضين الآن، كما تذكر آخر إحصائية، إلى مئة وعشرين ألفاً، فأين هي النخب العربية من أساتذة، وكتاب، وأطباء، ومعلمين، وفنانين، ورجال قانون، ورجال إعلام من هذا العدوان..؟ لماذا كل هذا الخذلان المخجل؟ على أن السؤال المطروح هنا هو: كيف تستقيم المقارنة بين شعب حي كهذا بشعب ميت لا يتحرك، صامت لا يصدر منه أي صوت أو صخب، إلا بإذن حاكمه أو سلطانه، شعب ترك غزة وحيدة، تتكالب عليها الأمم، وترك شعبها يذبح ويجوع.

الشعوب العربية في حالة غياب

إن الشعوب العربية، للأسف الشديد، صامتة لا تكاد تسمع لها حِسّاً، وميتة لم يصدر منها أي ردة فعل معبرة عن قدرتها على إحداث شيء، مستسلمة أمام جبروت أنظمتها، بل الملاحظ أن كل شيء يعبر عن عجزها وجبنها وخذلانها، أما ضجيج الكلمات وصخب الإدانات فلا نجد صداه إلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنّ غزة ليست جزءاً من جغرافية العرب، وأن ما يجري فيها لا يخصهم لم تكن هذه الشعوب، للأسف الشديد، في مستوى التضحيات التي قدمها سكان غزة، ولم تكن في مستوى بطولات المقاومين الشجعان، بل كانت غائبة عن هذه اللحظة الفارقة للتاريخ، وضائعة مستسلمة لعالم التيه والتفاهة، خاضعة لأنظمة عميلة خائنة، حتى مظاهر الاحتجاج لا توجد، لا مظاهرات، ولا وقفات احتجاج أمام سفارات الكيان في الدول المطبّعة، أو أمام سفارات داعميه، كالولايات المتحدة، لا محاولات من شعوب دول الطوق لفكِّ الحصار من أجل إيصال الماء والغذاء والدواء لشعب محاصر، يتعرض لأبشع حرب إبادة في التاريخ المعاصر. وعلى الرّغم من كل ما حدث في غزة، إلا أن الشعوب العربية لم تنتفض، أو ترفع صوتها معترضة.. هي شعوب، على ما يبدو، طبّعت مع جرائم دولة الاحتلال، كما طبّعت العديد من الأنظمة العربية مع هذا الكيان.

فإلام يرجع ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال، ينبغي طرحه بعبارات أخرى: ما الذي يجعل شعوب الغرب، التي هي بعيدة عن غزة جغرافياً، ولا تشترك معها لا في الدين، ولا في اللغة، ولا في المصير الواحد، تنتفض ضد حكوماتها، بينما الشعوب العربية صامتة صمت القبور؟ ما الفرق بين الشعوب الغربية والعربية، فاعلية هناك وسلبية هنا؟ ما الذي يتوافر هناك، وهو غائب هنا؟ ربما تكون الإجابة عن كل هذه التساؤلات بكلمة واحدة، وهي غياب الحرية هنا، ومن المعلوم أن غيابها ينتج عنه حضور الاستبداد، وإذا غابت الحرية في أي شعب فإنه سيتخلق بأخلاق العبيد، فيتنازل عن معاني إنسانيته من أجل العيش، أي عيش، المهم أن يبقى حياً، لا تهمه كرامته ولا عزة نفسه، لا يتطلع إلى المستقبل، لأن ما يهمه هو حاضره، ولا يتعلق بالقضايا الكبرى، فالأمور الصغيرة هي مركز تفكيره، وقد عبّر ابن خلدون عن حالة هذا الشعب بأنه فاقد لمعاني الإنسانية، والنتيجة، في نهاية التحليل، هي أن يصير هذا الشعب إلى الوهن، وقد عرّف النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الوهن بقوله: «حب الدنيا وكراهية الموت»، بمعنى آخر إخلاده إلى الأرض، لأنه شعب لا يتطلع إلى المعاني السامية في الحياة، بقدر ما يسعى إلى العيش، أي عيش، وفقط.

كاتب جزائري