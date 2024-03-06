بين العم «بيدو نويل» موزع الهدايا في غزة والطبيب العماني أرض وسماء!

أكياس سوداء هطلت من السماء نحو الشاطئ وفوق أمواج البحر، فيها طحين ورز ومعلبات وأشياء أخرى كثيرة، قيل إنها مساعدات أمريكيّة -أردنيّة. نعم أمريكيّة، ولا داعي للتعجب، فـ»العم بيدو» قلبه أبيض وكبير ودافئ، بل هو «الأكثر طيبة» على الإطلاق. هكذا بعد عودته من رحلة الاستجمام في «المكسيك المصرية»، وبعد شرب كأس أو كأسين من «شَرْبات التكيلة»، ما عاد يذكر أنه أرسل بواخره الحربيّة المدججة لمساعدة المحتل في قصف أطفال غزة وتمزيق أجسادهم الغضة. ما عاد يذكر أنه متواطئ من رأسه حتى أخمص قدميه مع الجيش «الأكثر أخلاقية» في العالم!؟
لقد نسي وعود الغرام، التي تربطه بمعشوقه «بيبي المسعور»، وأصيب فجأة بـ«داء المحبة» و«انفلوانزا الإنسانية النادرة»! هكذا وقف العم بيدو «العظيم» أثناء استضافته لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في واشنطن ليعلن أن المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية على الإطلاق. كادت الدموع أن تهوي من عينيه، وهو يؤكد لنا أن حياة الأبرياء والأطفال في خطر. يا له من استنتاج عبقري! وأكدّ أنه لن يقف مكتوف الأيدي حتى يحصل على المزيد من المساعدات، وليس وقف القاتل. وهو لن يتوقف حتى يطعم كل الأطفال الجياع في غزة!
العم بيدو أخيراً علم أن أطفال غزة في خطر كبير ومجاعة، وقرر أن يستحيل «سبايدرمان» ويقطع المحيطات والبحار لإطعام هؤلاء الأطفال الذين ساهم في تصفيتهم بنفسه وبلاده!
ما أجمل العم بيدو! في كل مرة يستفيق من نومه تستفيق داخله شخصيات كرتونية مختلفة. مرة يتكلم بلسان «شرشبيل» ومرة يفتح فمه مثل الذئب، الذي التهم ليلى، ولكنه لا يأكل سوى الأيس كريم، ثم يهوي على الأرض. ومؤخراً نبتت له لحية وطالت حتى أصبح يُعرف بـ»العم بيدو نويل» نويل، موزع الهدايا من السماء. و»لله في خلقه شؤون»!
هكذا أرسل مساعدات لأطفال غزة، رغم اغتياظ «بيبي المسعور» وانزعاجه الشديد، الذي قد يؤدي لتأزم أكبر في العلاقات بين الحبيبين. منذ أيام ضاع بيدو من جديد، ونسي أين أسقط المساعدات. لقد أشار مرتين بالخطأ إلى إسقاط الإمدادات الجوية لمساعدة «أوكرانيا»، مما دفع مسؤولي البيت الأبيض إلى توضيح أنه في الواقع كان يتحدث عن غزة!
هوليوود في مشهد واحد
كيف نصف إسقاط المساعدات؟ إنه مشهد يصف مآسي الناس في غزة وأوجاعهم وفقدهم وأحاسيسهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. هو يكشف انحطاط الغرب وازدواجية المعايير وتآمر أمريكا وأوروبا وتخاذل العرب المبكي أمام شلال الدماء الغزاوي المتدفق وجعا.
مشهد وصفه الكثيرون بأنه هوليووديّ بامتياز. أطفال يركضون على الشاطئ حفاة وبعضهم مستنزف بجروحه لالتقاط أكياس تتحقق بها كل أحلامهم الغالية جداً. أحلام يمكن اختصارها برغيف خبز، وفطيرة، وربما طبق أرز! هل هناك تحقير أكبر من هذا للإنسانية وأغنياء العرب؟
هذه ليست مساعدات إنها فضيحة مدوية أعادت العالم إلى عصوره الظلامية!
لم يكن المشهد عابرا. لقد اعتبره الكثيرون يعكس حقيقة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إذ أن إسقاط المساعدات بهذا الشكل يحدث عادة في دول معادية، وليس في البلدان الحليفة. وبعيداً كل البعد عن طبيعة العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية وارتفاع بورصة الحب أو تدهورها بين «العم بيدو» و»بيبي المسعور»، هناك 17 رضيعاً استشهدوا نتيجة سوء التغذية والجفاف. وهناك امرأة غزاوية تبكي بعد أن أكلت قضمة واحدة من الخبز. لقد منعتها فرحتها برائحة الخبز من أكل الرغيف وإشباع جوعها. راحت تنظر إلى «السندويتش» وتبكي بحرقة! وهناك أيضاً، أم تحتضن رضيعيها، اللذين انتظرت قدومهما 11 عاماً لتفقدهما وزوجها في لحظة واحدة بفعل القصف الوحشي. وماذا نخبركم عن الطفل حمود، الذي لم يتعد عمره الست سنوات، وهو يخبر والده عن سبب حزنه قائلاً: صديقي الوحيد من دار خليفة استشهد.. يقولها وكأنه متصالح مع فكرة الموت، ولكنه مشتاق لصديقه.
وكيف لا نذكر صبية تدعى حلا حمادة، عمرها 14 عاماً وهي قريبة الطفلة هند. حلا عالقة اليوم تحت الركام، بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي الأكثر أخلاقية في العالم، المنزل الذي نزحت إليه مع عائلتها في خان يونس وقتل والدها ووالدتها وثلاثة من إخوتها.
تواصلت حلا مع عمها، وهي تحاول أن تجمع أنفاسها فيما تردد: «أمانة جيب لي معك مياه.. كتير عطشانة يا عمو.. مش قادرة كتير عطشانة».
يحاول العم تهدأتها قائلاً: «معليش يا عمو ابلعي ريقك واذكري الله يا حبيبتي».
حتى الآن، لا أحد يستطيع الوصول إلى حلا. فالآليات الحربية تحاصر المكان وصوت إطلاق النار لا يهدأ أبداً.
حلا قد تموت قبل أن يلعق العم بيدو آخر لحسة من قرن البوظة المفضل لديه!
الطبيب العُماني البطل
إنه بطل من نوع آخر. طبيب عُماني يدعى أيمن السالمي، يدخل غزة خلسة ليداوي أطفالها تاركاً عائلته وأهله وعمله. هكذا قرر أن يتوجه إلى المستشفى الأوروبي في غزة ليحاول إنقاذ الجرحى والمصابين. وبدأ يجري ما لا يقل عن 10 عمليات جراحيّة في اليوم الواحد. لم يخف من الموت، كما مات العديد من الأطباء والممرضين، وهم يؤدون رسالتهم، ولم يتردد في مواجهة المخاطر لمساعدة من تبقى من الأحياء في قطاع خيّم عليه الموت بشدة.
يصف لنا رحلته قائلاً: قررت أن أتواصل مع منظمة عالمية، ثم وصلت إلى غزة. وبعد أن عبرت معبر رفح أخبرت الجميع أنني في غزة.
انتشرت قصته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها رواد الـ»سوشيل ميديا» إعجاباً بإنسانيته وتقديراً لشجاعته وإيمانه برسالة الطب التي حملها منذ لحظة تخرجه.
*كاتبة لبنانيّة
قال شاعر :
لكِ اللهُ يا غزّةَ الصابرةْ
من البطشِ والطعنةِ الغادرةْ
لك الصبرُ في وجه نارٍ تُصبُّ
عليكِ بأمواجها الهادرةْ
لك الجوعُ والظمأ المستبدُّ
وعتمتك الفجّةُ الفاجرةْ
لك الموتُ يأتيك من كل صوبٍ
بكلِّ مخالبهِ الكاسرةْ
لينهشَ لحمك نهشَ الوحوشِ
بكل صواريخه العابرةْ
لك المجدُ وحدك.. تبقين وحدك
صامدةً حرّةً صابرةْ
ونحن لنا ذلنا والهوانُ الذي
شلَّ بغدادَ والقاهرةْ
وشلَّ العروبةَ وهي التي أصبحتْ
بعروبتها كافرةْ
لك الخلدُ وحدكِ أنت الجديرةُ
بالخلد يا رحِمًا طاهرةْ
حَبِلتِ وما زلتِ بالمعجزاتِ
تضيءُ، وبالأعين الساهرةْ
عليكِ، فمنك ابتداءُ الوجودِ
وعندك تكتملُ الدائرة.
– من النت –
وقال شاعر آخر :
يموتون في غزّة الآنَ
يسقط منهم شهيدٌ
ليسلم رايته لشهيدٍ جديدْ
ينبتون على أرضها مثلما ينبتُ العشبُ
أو شجرُ البرتقالْ
يكتبون الرسائلَ بالدمِ لا الحبرِ لكنّ ساعي البريدْ
لا يُرى قادمًا من بعيدْ
فوق دراجةٍ
مثلما كان يفعل في زمنٍ مرَّ
مثل مرورِ الحقيقةِ
مسرعةً في سماء الخيالْ
يموتون في غزّة الآنَ
تُهدمُ فوق الرؤوس البيوتْ
يموتون لكنّ أسماءهم
مثل أصواتهم لا تموتْ
فما زال منها صدىً ظلَّ يعلو ويعلو
ليقضَّ مضاجعَ أعدائهم ويقولُ لهم:
إنّنا قادمون لكم من جديدْ
في زمانٍ سيأتي
وإن طال هذا التآمرُ
هذا التخاذلُ
هذا السكوتْ
لنحرّرَ منكم ترابَ الوطنْ
ذرةً ذرةً، ومياه الوطنْ
قطرةً قطرةً، وهواءَ الوطنْ
نفَسًا نفَسًا. إنّنا عائدونْ
من جديدٍ لننفضَ عنّا بياضَ الكفنْ
إننا عائدون لأرضِ الوطنْ!
– من النت –
وقال شاعر ثالث :
إذا ما قيل لي:
ما المجدُ؟ ما العزة؟
أجبتُ بأنّها غزة!
إذا ما قيل لي: مَن أجملُ الشهداءْ؟
أجبتُ بأنهم من غادروا الدنيا
وما بلّوا حناجرهم بقطرةِ ماءْ.
إذا ما قيل لي:
ما تصنعُ الكلماتْ؟
أجبتُ بأنها تبكي علينا
لا على من ماتْ!
هُمُ الأحياءُ ما زالوا
ونحن جميعنا أمواتْ
فهم فعلوا وهم قالوا
وهم من بددوا الظلماتْ
هُمُ من مُزّقتْ أجسادهم
في الأرضِ تمزيقا
وما ذلوّا وما هانوا
كأنَّ الموتَ موسيقى
بها افتتنوا وساروا خلفها
حتى هوى الطينُ
لتبقى حيّةً في الأرضِ
خالدةً فلسطينُ!
– من النت –
وقال شاعر رابع :
نموتُ “على الهواءِ” أجل! ونُقتلْ
ويجري من دَمٍ في الأرضِ جدولْ
وتُهدمُ فوق رؤوسنا بيوتٌ
ويُطفأُ ضوءُ أعيننا وتُسملْ
وتبكي طفلةٌ ويصيحُ طفلٌ
بلا صوتٍ لأنّ الصوتَ أجفلْ
لهولٍ قد رآهُ فلا دموعٌ
تسيلُ بعينه إن كنتَ تسألْ
وثمةَ رجفةٌ هزّته.. ماذا؟
أجبني! حين تبصره ستفعلْ؟
ولكنّا هنا باقون حتى
نموتَ فليس من أحدٍ سيرحلْ
ومهما قتّلوا منا فعمّا
قليلٍ سوف نولدُ.. سوف تحبلْ
بِنَا رغم القنابلِ أمهاتٌ
حكايتهنّ آياتٌ تُرتلْ
كذا شاءَ الإلهُ كذا سنبقى
لنُتلى مثل قرآنٍ مُنزّلْ
فقل للقاتلين لنا هلموا
إلينا فالمبادئُ ليس تُقتلْ
– من النت –
بارك الله فيك ايها الطبيب الإنسان الشهم دكتور أيمن السالمي وبارك الله في سلطنة عمان وأهلها الطبيين. جزاك الله خيرا.