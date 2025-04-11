بين «تقصّي الحقائق» و«مهمة استطلاعية»: مكونات البرلمان المغربي تتجادل حول آليات التحقيق في «شبهة هدر المال العام»

الرباط ـ «القدس العربي»: بينما يتابع الرأي العام المغربي باهتمام بالغ تطورات ملف الدعم العمومي المخصص لمستوردي الماشية واللحوم الحمراء، تتواصل فصول الجدل السياسي تحت قبة البرلمان، كما تتعالى المطالب بالكشف عن حقيقة ما وُصف بـ»شبهة هدر المال العام»، التي أثارت حفيظة فئات واسعة من المواطنين والنخب السياسية والحقوقية.

ففي خطوة أثارت الكثير من الأسئلة، اختارت أحزاب الأغلبية البرلمانية وعلى رأسها حزب «التجمع الوطني للأحرار» بقيادة عزيز أخنوش، أن تقابل مبادرة تشكيل «لجنة تقصي الحقائق»، التي أطلقتها فرق من المعارضة في البرلمان، بخطوة موازية تمثلت في الدعوة إلى «مهمة استطلاعية مؤقتة». وهو ما اعتُبر من قبل فاعلين سياسيين ومراقبين نوعًا من «الالتفاف على الحق الدستوري في تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، وطمسًا محتملاً لمعالم الحقيقة، خاصة في ظل غياب أي أثر ملموس للدعم المالي الممنوح لمستوردي الأغنام والأبقار في الأسعار أو وفرة العرض».

في هذا السياق، تتباين المواقف بين مَن يرى في الخطوة محاولة لإخفاء المسؤوليات، ومن يحذّر من توظيف الملف سياسيًا، في حين لا تزال أصوات أخرى تطالب بفتح تحقيق قضائي نزيه، يُخضع صرف المال العام للضوابط القانونية، ويؤسس لثقافة المحاسبة والشفافية. ويتعلق الأمر بتقديم الدولة لدعم مالي تُعدّ كلفته الإجمالية باهظة جدا، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية لعدد من مستوردي الماشية واللحوم الحمراء، دون أن يكون لذلك أثر إيجابي على العرض أو على الأسعار التي اكتوى المواطنون بلهيبها.

وبدأت تفاصيل القصة حين أعلن كل من «الفريق الاشتراكي» و»الفريق الحركي» وفريق «التقدم والاشتراكية» ومجموعة «العدالة والتنمية»، عن إطلاق مبادرة لتشكيل «لجنة لتقصي الحقائق» حول الملف، والتأكد من أن الدعم الذي قدمته الدولة من أموال دافعي الضرائب يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة. كما وجهوا الدعوة لباقي النواب البرلمانيين، المنتمين لأحزاب الأغلبية، خاصة برلمانيي «حزب الاستقلال» للانخراط في المبادرة باعتبارهم ممثلين للشعب وليس للحكومة.

وزكّى حزب «التقدم والاشتراكية» تشكيل «لجنة تقصي الحقائق»، داعيا إلى توفير الشروط لإنجاح المبادرة كي تسير إلى منتهاها، وأكد أن الانخراطَ في هذه المبادرة من قِبَل ممثلات وممثلي الأمة، بغضّ النظر عن انتماءاتهم، هو من صميم أدوار البرلمان في ممارسة اختصاص مراقبة العمل الحكومي والتجسيد الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لاسيما وأن «أصواتاً من صفوف الأغلبية سبق أن اعترفت صراحةً بفشل إجراء دعم استيراد المواشي، وبعدم الجدوى منه. كما طالبت مكوناتٌ أخرى من الأغلبية بإلغائه.

هذه الدعوات قوبلت بإعلان فرق الأغلبية في مجلس النواب المغربي تقديم طلب لرئيس «لجنة القطاعات الإنتاجية» من أجل القيام بـ»مهمة استطلاعية»، للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها.

الدعوات لـ»مهمة استطلاعية» عوض «لجنة تقصي حقائق» دفعت الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية»، إلى التّوقف عند الفوارق ما بين «لجنة تقصي الحقائق» ذات الحمولة الدستورية القوية، وفق تعبيره، والتي يعتبر مثول أي شخص أمامها إلزامياً، والاستماع إليه يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، من جهة، وما بين «المهمة الاستطلاعية» التي لا يتجاوز دورها الطابع الإخباري وإصدار توصيات غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية.

وأفاد بنعبد الله، ضمن مقال رأي عُمّم على وسائل الإعلام، أنه لا المعارضة الوطنية، ولا الرأي العام الوطني، يمكن أن تنطلي عليهما هذه الحيلة التي لجأت إليها الحكومة لـ «الالتفاف والتّملص من واجب ومطلب مُثول كل معني بالأمر أمام لجنة لتقصي الحقائق، تنويراً للرأي العام، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظاً للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته».

وتساءل الزعيم الحزبي عمّا إذا كانت الحكومة متأكدة فعلاً من أن دعمها لمُستوردي المواشي لا يشوبه أي اختلال، «فلماذا تتهرب من لجنة تقصّي الحقائق؟» لافتاً إلى أن اللجنة مثل اسمها تماماً، «لا تهدف سوى إلى الحقيقة. فلماذا تخاف الحكومة من الحقيقة؟».

بدورها، تساءلت حنان رحاب، رئيسة «منظمة النساء الاتحاديات»، التابعة لحزب «الاتحاد الاشتراكي»، عن أسباب مخاوف الحكومة من «لجنة تقصّي الحقائق» بخصوص استيراد المواشي، وعن أسباب «مناورتها» باستغلال أغلبيتها الحكومية من أجل تشكيل «لجنة استطلاعية» فقط عوض «لجنة تقصي الحقائق» كما طالبت المعارضة.

وكتبت رحاب على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «لو كانت الحكومة شفافة كما تدعي، وليس لها ما تخفيه، فلماذا لم تقبل رهان لجنة تقصي الحقائق التي لم يعد ممكناً تشكيلها لانعدام الثلث الذي سيصوت لصالحها؟» وتابعت: «سيشكلون لجنة المهمة الاستطلاعية، وسيصوغون المهام الاستطلاعية التي ستقوم بالطريقة التي ستحصرها فيما لا يدينهم، وستكون أقرب إلى الالتفاف حول حق المواطنين في المعلومة، وأساساً أسماء المستفيدين وعلاقتهم المفترضة بالأغلبية».

فيما خرج المكتب السياسي لحزب «الأصالة والمعاصرة» المشارك في الحكومة، ليدعو إلى احترام استقلالية المؤسسات وحقّها في القيام بدورها الكامل بعيدًا عن التوظيف السياسي لهذا الملف. كما حثّ الحكومة على المزيد من التواصل الشفاف لتوضيح جُل التفاصيل المرتبطة بالموضوع. وأبرز أنه يقدّر قلق الرأي العام ورفضه عدم انعكاس أي دعم عمومي على القدرة الشرائية للمواطنين.

أما حزب «الاستقلال» المشارك في الحكومة، فدعا إلى «تخليق الحياة الاقتصادية والعامة ومواصلة ورش تقوية النزاهة والشفافية في المعاملات التجارية والاقتصادية». وفي بيان أصدره الخميس عقب اجتماع لجنته التنفيذية، أوصى الحزب نفسه بضرورة «العمل على تطوير وتجويد وملاءمة قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك في ضوء تطورات ممارسات السوق ومواكبتها، وإعمال مبدأ تقديم الحساب». كما طالب بـ»إعادة الاعتبار للعمل السياسي، وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، واعتماد ميثاق أخلاقي للعمل السياسي يكون ملزماً للمؤسسات السياسية»، وفق ما جاء في البيان الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه.

وحذّر المحامي محمد الغلوسي، ورئيس «الجمعية المغربية لحماية المال العام»، من مغبّة التوظيف السياسي لملف الدعم الممنوح لمستوردي الماشية، لافتًا إلى أن «ما يهمّ المغاربة في هذه القضية ليس هو توظيف الملف لأهداف سياسية تسفّهه وتفرغ المطالب الرامية إلى المحاسبة من مضمونها، بل هو أن تقوم الجهات المناط بها مهام الرقابة على المال العام وخاصة المجلس الأعلى للحسابات بمهامها، وذلك بإجراء افتحاص كامل للدعم الممنوح لمستوردي الأبقار والأغنام مع نشر تلك التقارير وترتيب الجزاءات المناسبة».

وأبرز الغلوسي أن كشف الحقيقة في هذا الملف وإماطة اللثام عن كل جوانبه يقتضي من النيابة العامة فتح بحث قضائي شامل ومعمق في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وخضوع صرف المال العام للقانون حول المزاعم المتعلقة بوجود شبهات فساد وتبديد واختلاس المال العام وإسناد البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأفاد الحقوقي المغربي أن إسناد البحث للسلطة القضائية يشكل ضمانة لعدم تسييس هذا الملف وتحقيق الحياد وتفويت الفرصة على جهات تسعى إلى إفلات بعض المشتبه تورطهم في هدر وتبديد المال العام من المُساءَلة والعقاب.