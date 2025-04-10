بين غبار وصواعق رعدية.. طقس غير مستقر يواجه 4 دول عربية

الدوحة: واجهت دول عربية الخميس، طقسا غير مستقر، بين غبار ورياح شديدة وصواعق رعدية.

جاء ذلك بحسب ما تم إعلانه في الكويت وقطر والسعودية وسوريا.

الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت أن “البلاد تتعرض لرياح شمالية غربية مثيرة للغبار تزيد سرعتها على 60 كم/ساعة، وستؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وأوضحت أن “الرؤية الأفقية ستكون أقل من 1000 متر على بعض المناطق وخصوصًا المكشوفة”.

قطر

أعلنت الأرصاد القطرية في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، أن البلاد “تشهد طقسا معتدلا بخلاف غبار عالق على بعض المناطق لاحقا، فضلا عن رياح جنوبية شرقية- شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة”.

السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، في سلسلة منشورات عبر حسابه بمنصة إكس، إنذارات عدة بشأن طقس غير مستقر في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت أن مناطق بينها الرياض والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة ومكة المكرمة، “قد تشهد أمطارا خفيفة ورياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وأتربة مثارة ورياح شديدة”.

سوريا

وأفادت مديرية الأرصاد الجوية في سوريا في بيان عبر صفحتها بفيسبوك بأن “البلاد تشهد انخفاضات ملحوظا في درجات الحرارة عن أمس (الأربعاء) جاوز 10 درجات”.

وأضافت: “كما تنشط سرعة الرياح والتي أدت إلى إثارة الغبار في المنطقة الشرقية والبادية”.

(الأناضول)