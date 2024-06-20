فرجينيا غامبا والطفلة «روح الروح»: صدمة وصمت

صدمة أصابت الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة لسماعهم إجابة ممثلة الأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة، الأرجنتينية فرجينيا غامبا، على سؤال حول رد فعلها على مقتل الطفلة «ريم» التي رفعها جدها، خالد نبهان «أبو ضياء» واصفا إياها «روح الروح». «هل شاهدتِ يا سيدة غامبا هذه الصورة التي شاهدها العالم وهل فاضت عيناك بالدموع؟» لقد خلت إجابتها من أي شعور إنساني وكأن هؤلاء الأطفال أرقام في لعبة إلكترونية. أجابت: «أنا لا أتطلع على الصور، وإذا حركتني صورة، أو موقف أبقي مشاعري لنفسي، لأن هناك من يجب أن يقوم بالعمل، فلا تستطيع أن تعمل وعيونك مليئة بالدموع. آسفة أنا لست من هذا النوع». جاءتني صحافية أمريكية تمثل وكالة أنباء عالمية، وقالت: «لا أصدق ما سمعت. كيف لمسؤولة عن الأطفال لا تتأثر بمثل هذا الموقف، ولا تعنيها صور الضحايا ولا تنظر إليها». صحافية تركية صدمت بالإجابة أيضا وقالت إنها ستثير الموضوع على صفحاتها.

جلسنا بعد ذلك مع مجموعة أخرى من المراسلين نتحدث عن المسؤولين الدوليين الذي يخشون على مناصبهم الرفيعة، ويقومون بالدور المناط بهم وهم كثر. ذكرنا منهم مستشارة الأمين العام بشأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وكذلك الممثلة الخاصة للأمين العام للعنف الجنسي في الصراعات المسلحة، والمديرة العامة لليونسكو والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يغرنّ أحد بطلبه إلى الدائرة التمهيدية بتوجيه مذكرتي اعتقال، لنتنياهو وغالانت. غامبا ليست الوحيدة التي تحجرت مشاعرها وتخلت عن قلبها.

تهديدات واضحة وصلت لكل المسؤولين الدوليين الكبار، فمنهم من انتصر للحق أمام غطرسة القوة ومنهم من آثر الموقع والامتيازات والمستقبل، فدفن رأسه في الرمال

التقرير السنوي حول الأطفال والصراعات المسلحة

يوم الثلاثاء الماضي 11 يونيو، وزعت غامبا تقريرها السنوي حول الانتهاكات التي لحقت بالأطفال في 26 بؤرة صراع خلال عام 2023. والتقرير مكون من جزئين، تفاصيل الانتهاكات (من فقرة 15 إلى فقرة 334)، ثم القائمة السوداء، أو قائمة العار، لكن التقرير يسميها «ملحق أ ( للجماعات والأجهزة والجيوش والقوات المرتبطة بالدول) وملحق ب» (للجماعات المسلحة). وقد تصدرت القوات الإسرائيلية المسلحة والأمنية القائمة الأولى، وضمت القائمة الثانية كتائب عز الدين القسام (حماس) وسرايا القدس (الجهاد).

إذن أدرجت إسرائيل لأول مرة في هذا التقرير بعد أن رفع اسمها تحت الضغوط وربما التهديدات، منذ عام 2016، تحت حجج واهية، ما فتئنا نتحداها كل سنة، وتحت الضغط تضطر أن تقول: «هذا قرار سياسي من اختصاص الأمين العام. نحن نضع المعلومات بين يديه، وهو الذي يقرر من يدرج في قائمة العار ومن لا يدرج». ولأن إضافة اسم إسرائيل حدث جلل، كان يعرف الأمين العام عواقبه، دفع بمدير مكتبه كورتناي راتاري، الاتصال بالسفير الإسرائيلي جلعاد إردان، لوضعه في الصورة قبل أن يتسرب الخبر من الصحافة. فما كان من السفير إلا أن رد عليه بطريقة خارجة عن نطاق الأدب والأعراف الدبلوماسية. وقد سجل السفير الرد ونشره على موقعه على منصة X) ( ويقول فيه: «لقد رددت على القرار المخزي وقلت إن جيشنا هو الأكثر أخلاقية في العالم. والشخص الوحيد المدرج على القائمة السوداء هو الأمين العام الذي يحفز ويشجع الإرهاب وتحركه الكراهية تجاه إسرائيل».

المآخذ الأساسية على مواقف غامبا

لقد اجتمعت غامبا بالصحافة المعتمدة في مقر الأمم المتحدة مرتين، الأولى لم تكن للنشر والثانية كانت مفتوحة وأذيعت على الهواء مباشرة صباح الخميس 13 يونيو. وأود هنا أن ألخص المآخذ الثلاث الكبرى (فالمآخذ الصغرى عديدة) على مواقف غامبا منذ بدء حرب الإبادة:

أولا: غابت السيدة غامبا عن المشهد. أصدرت بيانا قويا بعد حادثة 7 أكتوبر وراحت تتباكى على الضحايا الأبرياء من الإسرائيليين ثم اختفت تماما. ادعت في اللقاء الأول أنها أصدرت ستة بيانات، وفي اللقاء الثاني عدلت الرقم إلى سبعة. وتحدتها إحدى الصحافيات بأن هناك بيانا وحيدا على موقع مكتب الأمم المتحدة للأطفال والصراعات المسلحة فأين هي البيانات الأخرى؟ «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»(111 البقرة). والأدهى والأمر، أن غامبا دعيت لإلقاء بيان في مجلس الأمن يوم 3 أبريل الذي خصصته رئيسة المجلس لذلك الشهر السفيرة المالطية فينيسا فريزر، لبحث موضوع «الأطفال والصراعات المسلحة» وكان في ذهن هذه السفيرة المحترمة التي تملك قلبا رقيقا وتبكي في مجلس الأمن على أطفال فلسطين، أن تسلط الضوء على معاناة أطفال غزة، لكن فيرجينيا غامبا تجاهلت غزة وفلسطين تماما وكأن الأمر لا يعنيها، واختارت أن تتكلم عن أحد المعايير الستة التي على أساسها تصنف انتهاكات الأطفال وهو «منع إيصال المساعدات الإنسانية». وقد أثار تجاهلها معاناة أطفال فلسطين حنق السفير الجزائري عمار بن جامع، فقرعها أمام الحضور وانتقد بشدة تجاهلها مجزرة أطفال غزة، التي يشاهدها العالم، لكن مسؤولة الأمم المتحدة اختارت أن تغلق عينيها أمام فظائع لم ير العالم مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية.

ثانيا- عدم زيارة غزة.. معظم المسؤولين الأمميين زاروا غزة أو، على الأقل، وقفوا على معبر رفح والتقوا بالجرحى والأطفال والعائلات المشردة وموظفي المنظمات الدولية، ليأخذوا صورة مباشرة من الميدان إلا غامبا. الأمين العام أنطونيو غوتيريش، زار المعبر مرتين، كاثرين راسيل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) زرات غزة، فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، كذلك قام مسؤولون عديدون من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وغيرهم، بزيارة أو أكثر للمعبر. وعندما سألنا غامبا عن هذا الغياب المتعمد وغير المبرر، حيث رأيناها تهرع لأوكرانيا بسرعة، قدمت العذر الأقبح من الذنب، حيث ادعت أنها ليست في ميدان الشؤون الإنسانية، بل السياسية ولو زارت غزة لجذبت الأنظار إليها بدل التركيز على المعاناة التي يعيشها الناس، وكأنها بابا الفاتيكان أو ليوناردو دي كابريو. الزيارة تعني التضامن مع الضحايا من الأطفال واللقاء بهم وبأمهاتهم وجرحاهم، ومن هم على وشك الموت جوعا. وقالت: «أذهب عندما يطلب مني أن أذهب، فليس لديّ هذه المساحة التي يتمتع بها الآخرون وأنا لا أذهب إلى الميدان إلا إذا طلب مني أن أذهب، أو إذا استدعتني دولة ما. أنا لا أعمل كما يطيب لي بل كما يطلب مني». أي حجة أوهى من هذه؟

ثالثا- عدم تصنيف المستوطنين في قائمة الجماعات غير الحكومية التي تنتهك حقوق الأطفال، وهي تهاجم القرى والمدن ومزارع الضفة الغربية المحتلة. نحن لا نتكلم عن عنف المستوطنين الأفراد، بل عن الجماعات المنظمة مثل: «فتيان التلال» و»ثأر» وغيرهما الكثير. وتعليل غامبا أنها لا تعرف شيئا عن هذه الجماعات. والتقارير للسنوات الثلاث الأخيرة تأتي على ذكر المستوطنين. وهنا النفاق: فإذا هاجمت كتائب القسام مستوطنة داخل إسرائيل فهو إرهاب ضد الأطفال، ويجب ضم الكتائب للقائمة السوداء. أما إذا هاجم المستوطنون بلدة حوارة، مثلا، ودمروها وأحرقوا بيوتها وسيارتها وقتلوا شبابها فهذا ليس إرهابا، ولكنه عنف ولا يستحق أن يصل إلى القائمة السوداء. وهذا العنف مستمر منذ بداية الاحتلال وتصاعد حركة الاستيطان في عهد مجرم الحرب شارون بعد 1982.

قول الحق أم اتباع المصلحة؟

بعد انتهاء مؤتمر صحافي لمسؤولة في الأمم المتحدة، رافقتها لغاية المصعد وسألتها عن سر غياب صوتها خلال المجازر في غزة، قالت «لو أنني تكلمت لكنت الآن في بلدي»، أي أن هناك تهديدات واضحة وصلت لكل المسؤولين الدوليين الكبار، فمنهم من انتصر للحق أمام غطرسة القوة ومنهم من آثر الموقع والامتيازات والمستقبل، فدفن رأسه في الرمال، وغامبا ليست الوحيدة فكثيرون من أمثالها.

كاتب فلسطيني