نفاق المجتمع الدولي: لماذا يُحتفى بتيمور الشرقية ويُتهم الفلسطينيون؟

في التاسع والعشرين من شهر أغسطس عام 1999 ذهب الشعب التيموري إلى صناديق الاستفتاء، الذي نظمته الأمم المتحدة، والذي طرح عليهم خيارين: الاستقلال أو الحكم الذاتي الموسع، تحت سيادة إندونيسيا. وكانت النتيجة أن اختار 78.5% من الشعب الاستقلال. وبعد مواجهات دموية عاد الرئيس الإندونيسي الجديد بحر الدين يوسف حبيبي واعترف بنتائج الاستفتاء في أكتوبر 1999 بعد أن تيقن أن التيار الدولي يضغط باتجاه انفصال تيمور الشرقية، وأن التمسك بها جزءا من إندونيسيا سيكون مكلفا، وان التفرغ للتحول الديمقراطي في بلاده وبناء دولة صناعية حديثة أهم من ذلك بكثير.
قادت الأمم المتحدة المرحلة الانتقالية إلى أن أعلن يوم 20 مايو عام 2002 الاستقلال رسميا، وانضمت تيمور الشرقية للأمم المتحدة لتصبح العضو 191 من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. في الذكرى الخامسة والعشرين للاستفتاء، احتفل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع الشعب التيموري بهذه المناسبة. وكانت فرحته مضاعفة، لأن تيمور الشرقية كانت خاضعة للاستعمار البرتغالي، وعندما انسحب البرتغال منها عام 1975 سيطرت عليها إندونيسيا عام 1976 تحت حجة أن الجزيرة كانت جزءا لا يتجزأ منها، لكن الاستعمار البرتغالي عمل على نشر المسيحية الكاثوليكية في البلاد وعمل على تغيير التركيبة السكانية، حتى أصبحت غالبية السكان من أتباع المذهب الكاثوليكي في بلد غالبية سكانه من المسلمين.
صوتت الجمعية العامة مرارا وتكرارا بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والسيطرة الأجنبية بأن تقاوم بالطرق كافة لاسترداد حقها في تقرير المصير والاستقلال
أسوق هذه التطورات لأطلع القراء على النفاق الدولي، الذي كان يجب أن ينجو منه الأمين العام للأمم المتحدة، وأن يكون محايدا وموضوعيا وصادقا في كل الأمور. فقد استفزني خطاب غوتيريش، في برلمان تيمور الشرقية يوم الاحتفال، الذي تغزل فيه بشكل غير موضوعي باستقلال تيمور الشرقية وكفاحها. وقال إنه تابع مراحل النضال والكفاح المسلح للشعب التيموري، السري والعلني ضد الاحتلال الإندونيسي. ونحن بدورنا لا نشك بأن الشعب في تيمور الشرقية قاتل ببسالة، وتعرض للمجازر خلال حرب التحرير بين عامي 1992- 1998 حين دخلت القوات الأسترالية لتحمي السكان من بطش القوات الإندونيسية، فقد صرح خوسيه مانويل راموس هورتا رئيس البلاد الحالي، الذي كان زعيما في المنفى خلال فترة المقاومة، بأن إمكانيات انتصار المقاومة ضد الاحتلال الإندونيسي كانت غير متكافئة ومستحيلة عسكريا. لقد تسبب الاحتلال في مقتل أكثر من 200 ألف شخص – وهو ما يمثل 25% من سكان تيمور الشرقية في ذلك الوقت، وشمل ذلك استخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة، مثل قنابل النابالم.
وأقتبس هنا بعض ما جاء في خطاب الأمين العام أمام البرلمان التيموري فيما يتعلق بجزئية تبجيل المقاومة المسلحة. قال: «إننا لا نستطيع أن ننسى أبداً شجاعة المقاومة التيمورية. المقاومة التي قادها شانانا غوسماو، الذي قاتل ببسالة في الجبال، وقاوم ببسالة في السجن، وقاد شعب تيمور الشرقية إلى الاستقلال والديمقراطية. المقاومة التي قادها أناس خاطروا بكل شيء من أجل تحقيق الاستقلال. ينبغي لنا أن لا ننسى التضحيات التي بذلت، والأرواح التي أزهقت، والأسر التي تغيرت إلى الأبد. ولا نستطيع أن ننسى دور الجبهة المسلحة، والجبهة السرية، والجبهة الخارجية، والكنيسة الكاثوليكية، ولذلك، أود هنا اليوم ـ أمام الممثلين المنتخبين لشعب تيمور الشرقية ـ أن أشيد بشجاعة المقاومة التيمورية وبالرجال والنساء الذين شاركوا فيها والتزموا بها». فهو يمدح المقاومة وقيادتها وبطولات المقاومين من نساء ورجال ورجال دين. ويثني على الجبهات المسلحة السرية والعلنية.
عندما يكون هناك احتلال يرتكب من الفظائع ما لا يقبله الشعب الواقع تحت الاحتلال، تنطلق المقاومة السرية والعلنية، العنيفة والسلمية، ثم تنخرط فيها فئات الشعب في غالبيتها، من نقابات واتحادات وقيادات مجتمعية ورجال دين وتجمعات نسائية وقيادات الرأي من مفكرين وكتاب وصحافيين وأساتذة. هذه تجربة العصر الحديث منذ عهود الاستعمار بأشكاله المختلفة. لكننا عندما نطرح مقارنة ما يجري في فلسطين من احتلال استيطاني هو الأطول والأعنف في العصر الحديث، يقوم على الاستيلاء على الأرض بالقوة، وطرد السكان وهدم المباني واحتجاز الجثامين، ومحاكمة الأطفال في محاكم عسكرية، ونقل أعداد كبيرة من سكان البلد القائم بالاحتلال إلى المناطق المحتلة، في مخالفة ساطعة للبند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949) واستخدام أسلحة مفرطة في قوة تدميرها، بما في ذلك سلاح الجو والمدفعية والدبابات والصواريخ بأنواعها وبالغازات المحرمة ضد الشعب الواقع تحت الاحتلال، فهل يحق للشعب الفلسطيني أن يقاوم، وهل ما تحدث عنه الأمين العام في تبجيل المقاومة التيمورية، ينطبق على الشعب الفلسطيني؟ وهل ما يقوم به الشعب الفلسطيني فيه انتهاك للقانون الدولي؟ يأتي الرد الرسمي «لم يكن الأمين العام يشيد بالعنف.. أعتقد أنه في كل صراع وكل كفاح، هناك حاجة في النهاية إلى حل سياسي»، أي أن ما يقوم به الفلسطينيون هو عنف وليس مقاومة؟ هل هناك أرعن من جواب كهذا؟
أما رد الأمين العام نفسه عندما أثرت معه السؤال نفسه فتهرب بطريقة أخبث: «تعلموا من الهند والمقاومة السلمية». ولكن الهند كان فيها 400 مليون إنسان تستطيع أن تغرق بريطانيا بالبصاق لو كل هندي بصق على الدولة المستعمرة، كما قال غاندي زعيم المقاومة السلمية. فكيف يمكن مقارنة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال بأعداده القليلة مع الشعب الهندي. ولماذا يتحدثون عن المقاومة السلمية عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، الذي يواجه أعتى احتلال استيطاني إحلالي لا مثيل له في التاريخ؟ هل خرج الاستعمار الإنكليزي والفرنسي والبرتغالي والإسباني والبلجيكي والهولندي بالمقاومة السلمية فقط؟ وحتى الاستعمار الإنكليزي للولايات المتحدة، هل خرج بالمظاهرات فقط؟ ولماذا يمجد الأمريكيون جورج واشنطن ويعتبرونه مثالا للبطولة؟ سألت السفيرة الأمريكية؟ ولماذا تضعون تمثالا لنيلسون مانديلا في المدخل الرئيسي لمبنى الجمعية العامة، وهو الذي قضى 27 سنة من عمره في السجون بتهمة الإرهاب؟ أليس لأنه قاوم نظام الأبرثهايد بالقوة المسلحة؟ سألت سفير زيمبابوي الذي لا ينفك يتحدث عن حل الدولتين؟
المشكلة في الخطاب الرسمي الفلسطيني أنه يخلو تماما من الدفاع عن حق المقاومة ضد الاحتلال بالوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح. نحن لم نخترع هذا الحق. المجتمع الدولي هو الذي أعطانا هذا الحق. لقد صوتت الجمعية العامة مرارا وتكرارا بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والسيطرة الأجنبية بأن تقاوم بالطرق كافة لاسترداد حقها في تقرير المصير والاستقلال. وراجعوا معنا القرار التاريخي الشهير 1514 لعام 1960 الذي نص على هذا الحق وبدأت بعده موجات الثورات التي تسعى إلى الاستقلال، وأنشأت الأمم المتحدة إدارة خاصة تسمى «إدارة تصفية الاستعمار». لقد ساهمت الأمم المتحدة في استقلال عديد من الدول ووقفت مع مقاومتها المسلحة في روديسيا (زمبابوي) وناميبيا وجنوب افريقيا وتيمور الشرقية وأنغولا وموزامبيق وغيرها الكثير. أما عن فلسطين فقد اعتمدت الجمعية العامة عام 1974 القرار التاريخي الشهير 3236 (1974) الذي فصل حقوق الشعب الفلسطينيّ غيرَ القابلةِ للتصرّف، والتي تشملُ حقَّهُ في تقرير المصير والاستقلال الوطنيّ والسيادة وحقّ العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم وحقّه في اختيار قياداته التي تمثّله وحقّه في مقاومة الاحتلال بالطرق المناسبة، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتّحدة. فلماذا نخشى من الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة؟ ولماذا لا يطرحون هذا الحق في كل فرصة؟ وإذا لم يدافع الفلسطيني عن هذا الحق فهل نتوقع أن يدافع عنه المطبعون العرب؟
كاتب فلسطيني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفاق المجتمع الدولي: لماذا يُحتفى بتيمور الشرقية ويُتهم الفلسطينيون. لا يوجد تعليق لي من يوم كتابتي تعليقات على القدس العربي لم أتكلم فيه عن نفاق الغرب وقذارة الغرب وتوزيع الأدوار بينهم فيما يخص عالمنا العربي وبذات عندما يكون الطرف الثاني إسرائيل فورا كل شيء يتغير الأبيض ينقلب أسود والأسود ينقلب أبيض وكل شيء لصالح إسرائيل ومعه أمريكا والغرب على العالم العربي ان يفهم لا أمل لنا بدون اتحادنا امام عدو مدعم من قوة الشر في هذا العالم الظالم تقريبا جميع حكومات الغرب وعلى القمة أمريكا ماذا نفعل معهم هل من الممكن ان ينتصر العرب ونحن بهذا الحال انا لا أتكلم عن الصدام المسلح أتكلم عن اتحادنا وحماية الانسان العربي اليوم الشعب الفلسطيني غدا الشعب السوري او الشعب العراقي او الشعب الليبي او الشعب المصري او أي شعب عربي يتعرض للاضطهاد وتحادنا في المحافل الدولية والعمل الجاد للوصول إلى تفعيل قرارات القانون الدولي ويتم تشكيل فريق من أساتذة القانون الدولي من جميع الدول العربية للدفاع عن هذه الامة في المحافل الدولية. واعتقد هذا الذي يجب فعله الان. والله المستعان
مع كامل الاحترام للاستاذ صيام لا ارى تيمور الشرقية مثالا يخدم القضية الفلسطينية.. قضية الكاتب الاولى ..
بل بالعكس.. قضية انفصال تيمور الشرقية تضرب في العمق وحدة ما تبقى من ارض يعبش فوقها فلسطينيون..
ويأسس لتقبل انفصال غزة كتيمور الشرقية.. وعموما .. بلقنة الدول العربية كانفصال دولة القبايل عن الجزائر…
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ولا ادري هل الكاتب استعمل تيمور الشرقية لانه مقتنع بانفصال مناطق عن دول موجودة من باب العدل
ام لتبرير لتأكيذ مباركته لانفصال الصحراء عن المغرب.. ومعارضته انفصال منطقة القبايل عن الجزائر.. بمنطق
قد يصعب فهمه.. خصوصا في استعمال انفصال تيمور الشرقية .. وهو انفصال.. من اجل جمع شتات ما تبقى من ارض
فلسطين .. من اجل وحدة اراضيها.. فكيف يتم توظيف الانفصال من اجل الوحدة . غريب..
لست متأكدا من انك قرأت المقال كله. يبدو انك قفزت للتعليق انطلاقا من اعتقادك ان الكاتب يدعو لانفصال اقاليم عن دول، وكان تركيزك منصبا على قضية الصحراء. لو تريثت قليلا يا عزيزي وقرأت المقال في سياقه لعلمت ان الموضوع كله ملخص في العنوان وهو كيف للموظف الدولي الاول ان يمارس هذه الازدواجية في التعامل مع قضايا التحرر من الاستعمار. فهو يقبل ان يقوم شعب ما بالتخلص من الاستعمار بالكفاح المسلح، ولكنه يغير موقفه عندما يتعلق الامر بفلسطين ويصر على سلوك المسار السلمي مع انه يدرك ان اغلبية قوى الاستعمار لم تترك مستعمراتها طواعية وحسن اخلاق وانما تم كنسها بالقوة. وعندما قام الكاتب بمراجعته نصحنا بالتعلم من تجربة غاندي في اللا عنف. لماذا لم يقل لنا ان نتعلم مثلا من تجربة عبد الكريم الخطابي، او عمر المختار، او تجربة الثورة الجزائرية، او الفيتنامية، او حتى تجربة تيمور الشرقية التي كانت مبعثا للسؤال!!!! في النهاية، حالة الامين العام هي تعبير مكثف عن حالة النفاق العالمي وازدواجية المعايير، ولم نعهد في هذا الرجل الخروج عن الخط الذي ترسمه له قوى الاستعمار.
مقاومة الاحتلال حق مشروع لا غبار عليه, حتى أن الجديد اليوم في وسائل الإعلام الغربية أصبحوا يقولون ” الضفة الغربية المحتلة” لم يحدث هذا سابقا.
المشكل برأيي – هنا أود الجرأة ـ هو ضد من يجب توجيه السلاح الفلسطيني ؟ قبل اتفاقية أوسلوا كانت هناك عشرات المنظمات الفلسطينية المسلحة , من يساريين ” ماركسيين لينينيين ” إلى منظمات بعثية سورية وأخرى عراقية وغيرهم. اختفى الجميع تقريبا وظهر نوع آخر من المقاومة المسلحة, هذا النوع يراه الرأي العام الغربي وحتى اليسار بأنه نوع يجب إعادة النظر فيه, لأن اسرائيل تستعمله وتجيد استعماله ضد المقاومة نفسها والمقاومة تجد نفسها في موقف الدفاع عن أوصاف يعلم الجميع أن الغرب لا يعترف بها بل يحاربها. إعادة النظر, لأن لا فائدة في أن تكون على حق ولا تحسن تسويقه.
لأن تيمور الشرقية كانت مستعمرة برتغالية ولغتها الرسمية البرتغالية والدين الرسمي المسيحية و الأمين العام للأمم المتحدة برتغالي وكلها مصالح و ليس لمباديء الأمم المتحدة أي علاقة بالموضوع هذا إذا كان للأمم المتحدة مباديء اصلاً!
مؤتمرات ومؤامرات وقرارات لا يتم تنفيذها وخطابات ووعود كاذبة وتخدير مرفق بتحذير كلها منصبة على رؤوس الشعب الفلسطيني الذي لا يملك سوى تاج الفخر والعزة للدفاع عن أمة عربية واسلامية حكامها خذلوا شعوبها ، أليست كافة حججهم واعذارهم بحكم امتلاكهم صنابير مواسير البترول هم واسيادهم الواعدين لهم بالترف والمجون متناسيين الضحايا من الاطفال والنساء والمسنين في غزة ،لقد اوصلونا الى عدم الاكتراث الى بترول ان لم يكن في خدمة الشعوب اذا احترق ونحتفل بيومه الاسود الآتي بيوم ناصع البياض .
القانون الدولي 😕لا قيمة له في مواجهة المصالح الإقتصادية والسياسية للدول الكبرى 😕القانون الدولي يتم تطبيقه فقط على الدول الضعيفة 😕 فمثلا الدول الغربية تشجع على حق الإنفصال 😕عندما يكون ذلك في صالحها 😕لأن إنفصال تيمور الشرقية حرم أندونيسيا الدولة المسلمة من جزء من أرضها.😕بينما😕 ترفض الدول الغربية إستقلال فلسطين 😕لأن إسرائيل تعتبر الأراضي الفلسطينية جزءا من الدولة الصهيونية الكبرى. 😕
النظام الرأسمالي الغربي الجشع بأدواته الصهيونيه الماسونيه حكم على غزه بالدمار وعلى أهلها بالأعدام، وبسكوت تام من دول الحصار والجوار( والسكوت علامه الرضا) يتم التنفيذ بيد دوله الأحتلال.
جين كيركباترك ممثله أمريكا في الأمم المتحده زمن الرئيس ريغان أجابت وبكل بجاحه في دعمهم لدكتور هايتي وانتهاكه لحقوق الأنسان، قالت ان الأعلان العالمي لحقوق الأنسان ليس إلا كرسائل الصغار ل( سنتا كلوز) أي وكأن هذه الحقوق ليست إلا لذوي الدم الأزرق.