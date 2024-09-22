بين نظام الحزبين والمجمع الانتخابي: آلاف الأصوات تحسم الانتخابات الأمريكية

واشنطن – «القدس العربي» : بديهي أن يتساءل المتابع لأخبار الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن سبب تركيز حملات كلا المرشحين عن الحزبين الكبيرين، الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس والجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب على بضع ولايات متوسطة وصغيرة، لم يسمع باسمها الكثيرون من القراء العرب، في الأسابيع القليلة الحاسمة قبل يوم الاقتراع في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. هذا سؤال منطقي ومحق في دولة يتجاوز عدد الناخبين المسجلين فيها أكثر من 160 مليونًا، ويتمكن من الفوز بانتخاباتها، ليس من يحقق أكبر عدد من الأصوات، بل من يحوز على أكثرية أصوات المندوبين في المجمع الانتخابي البالغ عددهم 538 يمثلون الولايات الخمسين والعاصمة واشنطن.

نظريًا، الديمقراطية الحديثة سهلة الفهم على الورق، هي تعني بين أشياء أخرى أن لكل مخلوق، من ذكر وأنثى، الحق في التصويت، وكل صوت له القيمة نفسها، والفوز يكون لمن يحصل على صوت واحد أكثر من أصوات المنافس. لكن دون هذه المعادلة المبسطة كثير من التفاصيل المهمة حسب النظام الانتخابي المتبع في كل دولة وهو ما يتراوح بين الفوز بالأكثرية البسيطة في دائرة واحدة أو الفوز بالأكثرية المطلقة، أو فوز لائحة حسب ترتيب أسماء المرشحين عليها أو التمثيل النسبي حيث تتعدد طرق احتساب الأصوات وتختلف متطلبات الفوز التي ترتبط بالعتبة الانتخابية (أي الحد الأدنى من الأصوات لتعتبر اللائحة مؤهلة للفوز) أو بالصوت التفضيلي والصوت الاحتياط وغير ذلك من الترتيبات المتداولة في المجتمعات التي تعتمد الديمقراطية كوسيلة لتكوين السلطة.

يختلف النظام الانتخابي في الولايات المتحدة عن غيره من الأنظمة المعمول بها في العالم، وينفرد باعتماده ما يسمى المجمع الانتخابي المرتبط بالتكوين الفدرالي للدولة في انتخابات الرئاسة، والذي يؤدي في أحيان كثيرة إلى فوز المرشح الذي لا يحصل على أكثرية أصوات المشاركين في الاقتراع، ففي العام 1824 فاز بالرئاسة جون كوينزي آدامز مع أن مجموع الأصوات التي حصل عليها كان أقل بـ 25% من أصوات منافسه اندرو جاكسون، وفي العام 1876، فاز روثرفورد هايز بالرئاسة مع أن مجموع أصواته كان أقل بـ 6% من منافسه صموئيل تايدن، وفي العام 1888 فاز بنجامين هاريسون على غروفر كليفلاند الذي حاز على نسبة 2% أكثر من مجموع الأصوات، وحديثًا فاز جورج بوش الابن عام 2000 على نائب الرئيس في حينه آل غور الذي تفوق عليه بأكثر من نصف مليون صوت، بينما حسمت الفوز أصوات 327 ناخبًا في ولاية فلوريدا! وآخر تلك الوقائع فوز دونالد ترامب عام 2016 على هيلاري كلينتون التي حصلت على مليونين وثمانمائة ألف صوت أكثر منه.

المجمع الانتخابي في أمريكا عبارة عن هيئة ناخبة عليا تمثل الولايات الخمسين المنضوية في الإطار الفدرالي للدولة بالإضافة إلى العاصمة واشنطن التي لا صفة لها كولاية مستقلة لكنها تتمثل في المجمع الانتخابي بثلاثة أصوات. يبلغ عدد أعضاء المجمع الانتخابي 538 مندوبًا يتم انتخابهم يوم الاقتراع وترتبط حصة كل ولاية بعدد الشيوخ والنواب المنتخبين منها إلى الكونغرس، ولأن لكل ولاية عضوين في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن حجمها، لا يقل عدد مندوبيها عن ثلاثة أشخاص، أما عدد النواب فيختلف باختلاف عدد السكان، لذلك تتمتع الولايات الكبيرة ديموغرافيًا بثقل وازن في المجمع الانتخابي، ويبلغ عدد مندوبي كاليفورنيا مثلًا 54 مندوبًا، تليها تكساس بـ 40 مندوبًا ثم فلوريدا بـ 30 ونيويورك بـ 28، وتنص القوانين الوطنية والمحلية على أن يمنح المندوبون أصواتهم في كل ولاية للمرشح الفائز بأكثرية أصوات الولاية، وذلك في جلسة عامة تحتسب فيها الأصوات وتحال إلى الكونغرس للمصادقة عليها ويكون الفائز من يحصل على أصوات 270 مندوبًا.

لكن المفارقة البارزة في الانتخابات الأمريكية تتمثل في عدم تركيز الحملات الانتخابية على الولايات الأكثر أصواتًا والسبب في ذلك نظام الحزبين المعمول به وطنيًا وعلى مستوى الولايات والذي يرتكز على مبدأ “الفائز يأخذ كل شيء”، ولا يقتصر مفعول ذلك على الفوز في الاقتراع وحسب وإنما ينسحب على عمل المؤسسات المنتخبة ككل، فالحزب الذي يشكل الأكثرية ولو بفارق عضو واحد هو الذي يحكم وله صلاحية مطلقة في التعيينات والموازنات والتشريعات خصوصًا عندما تجتمع لديه السلطتان التشريعية والتنفيذية اللتان تتجددان في الولايات، كل سنتين للنواب وكل أربع سنوات للشيوخ والحاكم، (يختلف المستوى الفدرالي فقط في مدة ولاية الشيوخ وهي ست سنوات). تتجلى النتيجة الأهم لهذا الترتيب في “إجبار” كل الراغبين في الترشح أو العمل السياسي على الانضواء في أحد الحزبين الكبيرين الديمقراطي أو الجمهوري ولذلك لا تشكل العقيدة أو الانتماء الفكري أو الالتزام المبدئي الركن الأساسي للحزب الذي يتم التعامل معه كتحالف انتخابي واسع ذي توجهات عامة متقاربة تنقسم إلى تيارين ليبرالي ومحافظ تتفاوت كثيرًا درجة الصلة بهما وفق معطيات متعددة، فالجمهوري المحافظ في الساحل الشرقي، مثلاً، أقرب فكريًا إلى الليبرالي المعتدل من ديمقراطي في الولايات الجنوبية، لكنهما أمام صندوق الاقتراع يدليان بصوتيهما على أساس حزبي.

بين نظام الحزبين الذي يوفّر الأرض المناسبة لأكثرية من لون واحد لا تتغير في كل انتخابات وبين المجمع الانتخابي الذي يعطي الولايات الصغيرة حجمًا انتخابيًا أكبر، تدور رحى المعارك الانتخابية في الولايات المتأرجحة الولاء والتي لا أكثرية راسخة فيها (مع أن الأكثريات تتبدل في سياق بطيء وتتأرجح الولايات في المرحلة الانتقالية). فخريطة الانتخابات المقبلة تشير إلى أن معظم الولايات معروفة النتائج منذ الآن، فكاليفورنيا والساحل الغربي ونيويورك والساحل الشمالي الشرقي وولايات كولورادو والينوي ومينيسوتا وفرجينيا ونيومكسيكو وهاواي، والتي يبلغ عدد مندوبيها 226، محسومة للحزب الديمقراطي، أما تكساس والولايات الداخلية والجنوبية وفلوريدا وأوهايو وساوث كارولينا ووست فرجينيا وأيوا والاسكا، والتي يبلغ عدد مندوبيها 219، فهي في خانة الحزب الجمهوري. هكذا تبقى سبع ولايات غير محسومة، ست منها متوسطة الحجم وهي بنسلفانيا (19 مندوبًا)، نورث كارولينا وجورجيا (16 مندوبًا لكل منهم)، ميشيغن (15 مندوبًا) اريزونا (11 مندوبًا) ويسكونسن (10 مندوبين)، وولاية نيفادا الصغيرة (6 مندوبين). ويكفي هاريس أن تفوز ببنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن مثلًا لتربح، بينما يحتاج ترامب إلى 51 مندوبًا، علمًا بأن هذه الولايات باستثناء نيفادا صوتت لترامب عام 2016 وللرئيس جوزيف بايدن باستثناء نورث كارولينا عام 2020.

السمة الدائمة للاقتراع في الولايات المتأرجحة هي التقارب الشديد في الأصوات، ففي الانتخابات الأخيرة فاز بايدن على ترامب بـ 10457 صوتًا في أريزونا، و154188 صوتًا في ميشيغن، و11779 في جورجيا، و80555 صوتًا في بنسلفانيا، و20608 أصوات في ويسكونسن، و33596 صوتًا في نيفادا. حتى انتخابات 2020 كانت أرقام الانتخابات مقبولة من الجميع، ففي فلوريدا كان الفارق 327 صوتًا عام 2000، لكن الاعتراض لم يكن على الفارق وإنما على إعادة احتساب الأصوات، وهو ما حسمته المحكمة العليا لصالح بوش الابن وقبله غور، ولو على مضض، وترأس الجلسة التشريعية التي صادقت على رئاسة منافسه، لكن ما بعد ترامب مختلف تمامًا، فهو حتى الآن لم يعترف بفوز بايدن ويصّر على التشكيك بنزاهة الانتخابات ويرفض إعلان القبول بالنتائج المقبلة إن لم تكن لصالحه، ما يعني أن الاقتراع سينتهي يوم الخامس من نوفمبر لكن حديث الانتخابات قد يطول ويتمحور حول نتائج الولايات المتأرجحة، خصوصًا إذا صحّت الاستطلاعات ونجحت هاريس.