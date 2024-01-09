بين هرتسوغ ومانديلا: غزة أمام محكمة العدل الدولية

لم يجد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ فرصة أفضل من لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كي يهاجم محكمة العدل الدولية، مع اقتراب موعد جلسات الاستماع الخاصة بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وإذ قال هرتسوغ إنه «لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة» من هذه الدعوى، فقد كان لسان حال بلينكن قد عبر عنه مسبقاً جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي اعتبر أن التحرك الجنوب أفريقي «لا قيمة له، ويحمل نتائج عكسية، ولا أساس له على الإطلاق في الواقع».

لا غرابة بالطبع في أن يغفل أمثال هرتسوغ ما شهده ويشهده العالم بأسره من جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي عرضت جنوب أفريقيا أدق تفاصيلها في 84 صفحة تسندها الوقائع والأدلة والشواهد، وسيستمع إليها قضاة المحكمة الدولية ابتداء من يوم الغد. ولا عجب أن يتعامى رئيس دولة الاحتلال عن حقائق ساطعة سبق أن أبصرها العضو في الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف الذي انضم إلى دعوى جنوب أفريقيا واتهم حكومة بنيامين نتنياهو بانتهاج التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

والبلد الذي اقترن اسمه بالكفاح ضد التمييز العنصري وأهدى العالم قدوة فريدة مثل نلسون مانديلا قد يكون الجهة الأكثر جدارة بتشخيص المحتوى الحقيقي لجرائم الحرب الإسرائيلية المتعددة، سواء في قطع الماء والغذاء والدواء والكهرباء عن الموطن الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، أو القصف التدميري الوحشي الذي لا يستثني مستشفى أو مدرسة أو سوقاً شعبياً أو ملجأ، وعمليات التهجير المنهجي التي لا تتوخى ما هو أقل من التطهير الإثني، أو ممارسة الإبادة الجماعية المنظمة والمعلنة عن طريق قصف السكان في الأماكن ذاتها التي طالبهم جيش الاحتلال باللجوء إليها، وكل هذا فضلاً عن استهداف آلاف الأطفال وخطف الرضع ونهب الممتلكات.

وطبيعي أن ما يراه بلد مانديلا سوف يتعامى عنه مجرمو حرب أمثال نتنياهو الذي أحال إلى حكاية توراتية حول الاستئصال الكامل للعماليق بأيدي الإسرائيليين، أو وزير دفاعه يوآف غالانت الذي استبق الجميع إلى تصنيف أهل غزة الفلسطينيين في خانة «حيوانات بشرية» أو هرتسوغ نفسه الذي لم يتردد في التأثيم الجماعي المعمم حين اعتبر أن «أمة غزة مسؤولة بأكملها».

طبيعي أيضاً، في المقابل، أن تدرك دولة الاحتلال حساسية ما ستشهده جلسات المحكمة الدولية يوم غد، وأن كيل الشتائم اللفظية شيء يختلف عن إدراك خطورة الخطوة وما يمكن أن تسفر عنه، حتى إذا كان تاريخ العلاقة الإسرائيلية مع القانون الدولي لا ينطوي إلا على سوابق الاستهتار والاحتقار. ولهذا سارعت حكومة نتنياهو إلى تسمية القاضي السابق أهارون باراك ممثلاً لها أمام المحكمة، وحرصت على تقديمه في صورة الناجي من المحرقة من قبيل استدرار التعاطف.

وبصرف النظر عن قرار المحكمة المنتظر، فإن الفارق بين كيان هرتسوغ وموطن مانديلا يتجاوز بكثير خطاب التسخيف هنا وإحقاق الحق الإنساني هناك.