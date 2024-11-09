منوعات | أخبار النجوم

بيونسيه تتصدر ترشيحات غرامي بألبوم “كاوبوي كارتر”

9 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

لوس أنجليس: تصدرت المغنية الأمريكية بيونسيه قائمة المرشحين لجوائز غرامي الموسيقية التي تم الكشف عنها أمس الجمعة، وذلك بحصولها على 11 ترشيحا منها ترشيح ألبوم العام عن مشروعها في مجال موسيقى الريف “كاوبوي كارتر”.

وجاء بعد بيونسيه، بيلي إيليش، وتشارلي إكس.سي.إكس، وكيندريك لامار، وبوست مالون بسبعة ترشيحات لكل مغن. وحصلت نجمة البوب تيلور سويفت والوجهان الجديدان تشابيل روان وسابرينا كاربنتر على ستة ترشيحات لكل واحدة منهن.

وبهذا يرتفع إجمالي ترشيحات بيونسيه إلى 99 ترشيحا، وهو أكثر من أي فنان آخر. وكانت قد تعادلت في الصدارة مع زوجها مغني الراب جاي زي الذي حصل على 88 ترشيحا.

وسيطرت النساء على فئة ألبوم العام، وهو أعلى تكريم في جوائز غرامي.

وعلى الرغم من تقدمها في الترشيحات طوال مسيرتها الفنية، وحصولها على 32 جائزة، لم تفز بيونسيه قط بجائزة أفضل ألبوم. وتحدث جاي زي عن هذا في حفل توزيع جوائز جرامي السابق، مدعيا أن المصوتين تقاعسوا عن منح الفنانين السود التقدير اللائق.

ويقام حفل توزيع الجوائز في الثاني من فبراير/ شباط.

ويشارك في اختيار الفائزين 13 ألف مغن وكاتب أغاني ومنتج ومهندس وغيرهم ممن يشكلون الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم. واتخذت المنظمة خطوات للتنويع في صفوفها، وقالت إن 38 في المئة منهم من ذوي البشرة الملونة، بزيادة 65 في المئة منذ عام 2019.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ترامب يرد على انتقادات المغني الشهير سبرينغستين: أحمق يجب أن يصمت
22 - مايو - 2025
بيونسيه تفوز بأرفع جوائز غرامي للمرة الأولى بألبوم “كاوبوي كارتر”
3 - فبراير - 2025
تايلور سويفت وبيونسيه تتنافسان على جائزة أفضل ألبوم في حفل توزيع جوائز غرامي
2 - فبراير - 2025
دعم بيونسيه وسويفت ومشاهير آخرين لهاريس لم يكن كافيا لتُحقِّق الفوز
7 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية