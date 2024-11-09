بيونسيه تتصدر ترشيحات غرامي بألبوم “كاوبوي كارتر”

لوس أنجليس: تصدرت المغنية الأمريكية بيونسيه قائمة المرشحين لجوائز غرامي الموسيقية التي تم الكشف عنها أمس الجمعة، وذلك بحصولها على 11 ترشيحا منها ترشيح ألبوم العام عن مشروعها في مجال موسيقى الريف “كاوبوي كارتر”.

وجاء بعد بيونسيه، بيلي إيليش، وتشارلي إكس.سي.إكس، وكيندريك لامار، وبوست مالون بسبعة ترشيحات لكل مغن. وحصلت نجمة البوب تيلور سويفت والوجهان الجديدان تشابيل روان وسابرينا كاربنتر على ستة ترشيحات لكل واحدة منهن.

وبهذا يرتفع إجمالي ترشيحات بيونسيه إلى 99 ترشيحا، وهو أكثر من أي فنان آخر. وكانت قد تعادلت في الصدارة مع زوجها مغني الراب جاي زي الذي حصل على 88 ترشيحا.

وسيطرت النساء على فئة ألبوم العام، وهو أعلى تكريم في جوائز غرامي.

وعلى الرغم من تقدمها في الترشيحات طوال مسيرتها الفنية، وحصولها على 32 جائزة، لم تفز بيونسيه قط بجائزة أفضل ألبوم. وتحدث جاي زي عن هذا في حفل توزيع جوائز جرامي السابق، مدعيا أن المصوتين تقاعسوا عن منح الفنانين السود التقدير اللائق.

ويقام حفل توزيع الجوائز في الثاني من فبراير/ شباط.

ويشارك في اختيار الفائزين 13 ألف مغن وكاتب أغاني ومنتج ومهندس وغيرهم ممن يشكلون الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم. واتخذت المنظمة خطوات للتنويع في صفوفها، وقالت إن 38 في المئة منهم من ذوي البشرة الملونة، بزيادة 65 في المئة منذ عام 2019.

(رويترز)