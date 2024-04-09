بيونسيه في صدارة مبيعات الألبومات الأمريكية مع ألبومها لموسيقى الكانتري

نيويورك: تصدّر أحدث ألبوم لنجمة الموسيقى الأمريكية بيونسيه، “كاوبوي كارتر”، تصنيف “بيلبورد 200” لأكثر الألبومات مبيعاً في الولايات المتحدة، كما اعتلى صدارة الترتيب في فئة موسيقى الكانتري، في إنجاز أول من نوعه لفنانة سوداء.

وبحسب موقع “بيلبورد” الذي ينشر تصنيفه التفصيلي الاثنين، فإن هذا الألبوم هو الثامن في مسيرة بيونسيه الذي يحتل صدارة تصنيف المبيعات.

وببيع ما يعادل 407 آلاف نسخة في الأسبوع المنتهي في الرابع من نيسان/أبريل، يحقق “كاوبوي كارتر” أفضل أداء لعام 2024، والأفضل منذ طرح ألبوم “1989 (تايلورز فرجن)” لنجمة عملاقة أخرى هي تايلور سويفت، والذي بلغت مبيعاته 1,6 مليون ألبوم في تصنيف 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وألبوم “كاوبوي كارتر” الذي أُعلن عنه في 11 شباط/فبراير في العرض الذي أقيم في استراحة “سوبر بول”، المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية يشكل تحية من نجمة البوب العالمية ونجمة الآر أند بي إلى الجذور الأمريكية الإفريقية لموسيقى الكانتري، وهو نوع يهيمن عليه حالياً الفنانون الذكور البيض.

يضم الألبوم 27 عملاً، وهو الفصل الثاني من ثلاثيتها الموسيقية “رينيسنس” (“Renaissance”)، كما يخصص مكانة هامة لموسيقى الدانس والسول والهيب هوب. وقد أشاد به النقاد على نطاق واسع.

ومن أبرز الأعمال في الألبوم، تغني بيونسيه الأغنية الكلاسيكية “جولين” لنجمة موسيقى الكانتري الشهيرة دوللي بارتون، وكذلك “بلاكبيرد” لفرقة البيتلز، وهي أغنية ألّفها بول مكارتني في الستينيات عن تسعة مراهقين سود أصبحوا أيقونات لحركة الحقوق المدنية من خلال دخولهم مدرسة ثانوية مخصصة للطلاب البيض، أثناء حقبة الفصل العنصري في جنوب الولايات المتحدة.

وأشاد نجم البيتلز بنسخة بيونسيه من الأغنية، ووصفها عبر موقعه الإلكتروني بأنها “نسخة جميلة تعزز رسالة الحقوق المدنية التي ألهمتني لكتابة هذه الأغنية”.

(ا ف ب)