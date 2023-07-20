بيونغ يانغ تحذر من “ضربة نووية” عقب وصول غواصة أمريكية لسيول

بيونغ يانغ: حذرت كوريا الشمالية، الخميس، من احتمالية تنفيذها “ضربة نووية”، وذلك عقب يومين من وصول غواصة نووية أمريكية إلى ميناء بوسان في الجارة كوريا الجنوبية.

وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون-نام، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية (KCNA): “أذكّر الجيش الأمريكي بأن تصاعد ظهور الأصول الاستراتيجية الأمريكية مثل غواصة الصواريخ النووية، يندرج تحت شروط استخدام الأسلحة النووية المنصوص عليها في قانون سياسات القوة النووية لكوريا الشمالية”.

والثلاثاء، أعلنت كوريا الجنوبية وصول الغواصة النووية الأمريكية “يو إس إس كنتاكي” إلى قاعدة بوسان البحرية جنوب شرق العاصمة سيول، والتي زارها الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، الأربعاء.

وأوضح وزير الدفاع الكوري الشمالي أن العقيدة النووية لبلاده “تسمح بتنفيذ الإجراءات اللازمة في الحالات التي يتم فيها شن هجوم نووي ضدها، أو في الحالات التي يكون فيها استخدام الأسلحة النووية ضدها وشيكا”.

(الأناضول)