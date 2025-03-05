“بي.بي” ترصد فقاعات غاز في مشروع “جي.تي.إيه” قبالة السنغال وموريتانيا

دكار: قالت شركة بي.بي البريطانية العملاقة للنفط والغاز اليوم الأربعاء إنها اكتشفت فقاعات غاز بمعدل منخفض تحت سطح البحر في بئر بمشروعها تورتو أحميم الكبرى (جي.تي.إيه) الواقع قبالة الساحل بين موريتانيا والسنغال.

وتوقعت الشركة متعددة الجنسيات أن يكون التأثير البيئي الناجم عن التسرب طفيفا، وأضافت أن الحادث لن يعطل أنشطة الإنتاج.

وأخبرت الشركة رويترز عبر البريد الإلكتروني بأن لديها “خطة لوقف الفقاعات وفي إطار هذه الخطة دفعنا بمعدات وأفراد متخصصين لدعم جهود التنقية”.

المشروع طورته بي.بي وشركة كوزموس إنرجي المدرجة في الولايات المتحدة، وضخ أول إنتاج للغاز في بداية العام.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع، وهو منشأة عائمة تمتد على الحدود البحرية بين البلدين، 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا في مرحلته الأولى.

(رويترز)