بي بي سي تقر بتضليل الجمهور بشأن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة- (فيديو)

“القدس العربي”: اعترفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنها ضللت الجمهور بشأن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن وصف أحد مذيعيها المشاركين في المسيرات الداعمة لفلسطين بأنهم يدعمون حركة حماس.

وكان الآلاف قد تظاهروا في لندن تضامنا مع فلسطين، في نهاية الأسبوع، مطالبين إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وكتبت المذيعة في بي بي سي، مريم مشيري، على منصة إكس “نقلنا تغطية عن بعض المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نهاية الأسبوع. تحدثنا عن عدة مظاهرات في جميع أنحاء بريطانيا أعرب خلالها الناس عن دعمهم لحماس. نقر أن الصياغة تمت بشكل سيئ وكان وصفنا مضللاً للمظاهرات”.

Earlier we reported on some of the pro-Palestinian demonstrations at the weekend.We spoke about “several demonstrations across Britain during which people voiced their backing for Hamas”.

We accept this was poorly phrased and was a misleading description of the demonstrations.

— Maryam Moshiri (@BBCMaryam) October 16, 2023