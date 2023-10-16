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بي بي سي تقر بتضليل الجمهور بشأن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة- (فيديو)

منذ 18 دقيقة

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“القدس العربي”: اعترفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنها ضللت الجمهور بشأن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن وصف أحد مذيعيها المشاركين في المسيرات الداعمة لفلسطين بأنهم يدعمون حركة حماس.

وكان الآلاف قد تظاهروا في لندن تضامنا مع فلسطين، في نهاية الأسبوع، مطالبين إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وكتبت المذيعة في بي بي سي، مريم مشيري، على منصة إكس “نقلنا تغطية عن بعض المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نهاية الأسبوع. تحدثنا عن عدة مظاهرات في جميع أنحاء بريطانيا أعرب خلالها الناس عن دعمهم لحماس. نقر أن الصياغة تمت بشكل سيئ وكان وصفنا مضللاً للمظاهرات”.

وتأتي خطوة بي بي سي بعد تعرضها لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامها بالتحيز والتضليل.

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