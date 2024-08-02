«بي.بي» و«أدنوك» تجتمعان مع مسؤولين قبارصة لبحث فرص الاستثمار في غاز شرق المتوسط

نيقوسيا – رويترز: قال مصدر مُطَّلِع إن ممثلين عن «بي.بي» البريطانية وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التقوا مع مسؤولين من وزارة الطاقة القبرصية أمس الجمعة لبحث فرص الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي الناشئ في البلاد.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أسست «بي.بي» و»أدنوك» مشروعاً مشتركاً يركز على تطوير اكتشافات الغاز الجديدة في شرق البحر المتوسط.

وجذب اكتشاف وتطوير حقول غاز كبرى في مصر وإسرائيل شركات رائدة في السنوات القليلة الماضية، ولا سيما عقب اضطراب تدفق الغاز من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وأصدرت قبرص منذ 2007 تراخيص استكشاف لعشر من 13 منطقة بحرية أو لمناطق استكشاف تحيط بالجزيرة. وعثرت على الغاز الطبيعي في خمس آبار بثلاث مناطق. ولم يدخل أي منها مرحلة الإنتاج التجاري بعد.

وأضاف المصدر «بحث الاجتماع مع الوزارة التعاون المحتمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص»، في إشارة إلى منطقة بحرية تتمتع قبرص بحقوق تجارية فيها.

وأحجمت شركة «بي.بي» عن التعليق.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أوقفت الشركتان عرضاً بقيمة ملياري دولار لشراء حصة 50 بالمئة في شركة إنتاج الغاز الإسرائيلية «نيوميد» بسبب حالة الضبابية في المنطقة.