تأبين لإسماعيل هنية في الجزائر… ووزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيراني تبعات الاغتيال

الجزائر ـ «القدس العربي»: خيّمت على الساحة الجزائرية أجواء حزينة بعد جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» إسماعيل هنية، فيما احتّات هذه الجريمة جانبا أساسيا في محادثات وزير الخارجية أحمد عطاف مع نظيره الإيراني علي باقري .

ونظرا للارتباط القوي بين سياسيين في الجزائر والشهيد اسماعيل هنية، أقامت عدة أحزاب أبرزها حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني، مجالس تأبين أشادت فيها بالمسيرة النضالية الحافلة لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وبعلاقته المميزة بالجزائر التي كان دائم الزيارة لها، وأكدت الاستمرار في دعم نهج المقاومة كسبيل وحيد لانتزاع الحق الفلسطيني في تحرير الأرض.

وفي محادثات هاتفية بين وزيري الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف والإيراني بالنيابة علي باقري كني، أكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود لحمل الكيان الصهيوني على وقف عدوانه الغاشم على الفلسطينيين.

واستعرض الوزيران وفق بيان للخارجية الجزائرية، تطورات القضية الفلسطينية في سياق السياسة الإسرائيلية للتصعيد وإذكاء الحروب على أكثر من جبهة ووجهة في منطقة الشرق الأوسط. كما تم استعراض تبعات العملية الإرهابية التي اقترفها الكيان الصهيوني في طهران والتي راح ضحيتها الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»».

وأكد الوزيران «ضرورة تكثيف جهود الدول العربية والإسلامية، على مستوى مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، لحمل الكيان الصهيوني على وقف عدوانه الغاشم والمتواصل دون هوادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووضع حد لمحاولاته المتكررة توسيع رقعة الصراع وإدخال المنطقة في أتون حروب ستكون لها عواقب كارثية على الجميع دون استثناء».

وفي غضون ذلك، كشف المجلس الشعبي الوطني وهو الغرفة الأولى للبرلمان، عن فحوى اللقاء الذي جمع رئيسه إبراهيم بوغالي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في العاصمة طهران، حيث كان المسؤول الجزائري قد حضر مراسيم التنصيب الرئاسية إلى جانب الشهيد إسماعيل هنية ووفود من مختلف دول العالم.

ووفق نفس المصدر، فقد أكد الرئيس الإيراني الجديد أن «الحادث الأليم واغتيال القيادي إسماعيل هنية لن يثني عزمنا للعمل من أجل حقوق الشعب الفلسطيني وأن الظلم لا يمكن أن يستمر» مشددا على أن «هذه الأعمال منافية لجميع الأعراف الدولية ولا يمكن أن تتحملها الضمائر الحية».

رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) صالح قوجيل، بعث برسالة تعزية إلى قيادة «حماس»، واصفا اسماعيل هنية بأنه من «الرجال الوطنيين الذين شكلوا النواة الصلبة للنضال والكفاح الفلسطيني».

وذكر قوجيل الذي يعتبر بروتوكوليا الرجل الثاني في الدولة: «إننا نودّع في هذا اليوم الأليم الحزين الشهيد اسماعيل هنية إلى مثواه مسجى بالشرف العظيم، شرف نخبة من النساء والرجال الفلسطينيين الأشاوس الوطنيين الكبار من مختلف الفصائل والأطياف الذين شكلوا ماضيا وحاضرا النواة الذهبية الصلبة للنضال والكفاح الفلسطينيين».

وأضاف :»وإن كانت الكلمات تظل قاصرة عن إيفاء مثل هؤلاء الرجال ما يستحقون من إجلال وتقدير نظير تضحياتهم الجسام، فإن التاريخ سيحتفظ بأسمائهم منارات ومعالم تسترشد الأجيال عبرها الخطوات نحو المستقبل، وستذكره أجيالها المتعاقبة وتفاخر به».

وأردف يقول أن «المغفور له، الأخ الشهيد اسماعيل هنية، من معدن جيل القادة الرواد. أولئك الذين واصلوا نضالات وجهاد جيل الطليعة من بنات وأبناء الشعب الفلسطيني، ومن طينة رجال الصف الأول» بحيث «نشأ متشبعا بذلك الرصيد الوطني المنبثق من معين الوطنية والتضحيات ونكران الذات في الأرض المباركة فلسطين، وواصل سيره على نهجها في مختلف المهام والمسؤوليات التي أوكلت إليه وأبَان عن شمائل التضحية والبسالة التي نحفظها بافتخار واعتزاز في سجل الذاكرة الجماعية للأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء».

وعلى الصعيد الدبلوماسي الدولي، ندد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، بأشد العبارات باغتيال الكيان الصهيوني لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في إيران واعتبره عملا إرهابيا جبانا ينتهك القانون الدولي وسيادة الدول.