تأثير السوشيال ميديا.. بن زيمة يقع في غرام “الحكومة”

لندن- “القدس العربي”: تفاجأ عشاق نادي اتحاد جدة ونشطاء العالم الافتراضي من المحيط إلى الخليج، باطلاع الأسطورة كريم بن زيمة، على ثقافة وعقلية متابعيه العرب، وذلك بمعرفته لأشهر المصطلحات والأوصاف الرائجة بينهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يعرفها سوى الشباب وخبراء كرة القدم الأوروبية الناطقين بلغة الضاد.

وأثار قائد ريال مدريد السابق، إعجاب المتابعين في “السوشيال ميديا”، بنشر صورته من داخل صالة الألعاب الرياضية في أول ساعات الإثنين، ومعها تعليق عبر حسابه على منصة “انستغرام”: “Hokooma”، مضيفا الطابع الرسمي للقبه المفضل والأشهر بين الشباب العرب المتابعين للدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يُعرف منذ أكثر من عامين بين مشجعي الميرينغي في المنطقة بلقب “الحكومة”.

ويبدو أن الجزائري الأصل، وقع في حب لقب شهرته العربي، ربما انبهارا بالوصف غير التقليدي في الصحف ووكالات العالمية، وربما لتأثره بقصة اللقب وسبب الاستقرار عليه، والذي يرجع إلى التعليقات والكوميكس الساخرة للصفحات المدريدية العربية الشهيرة، في ردود الأفعال بعد مقابلة أجراها الدولي الفرنسي السابق مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” في العام 2021، تقمص خلالها عباءة الرئيس فلورنتينو بيريز، بتعليقه الشهير عن مستقبل المدرب زين الدين زيدان.

وبينما كانت الصحيفة المقربة من برشلونة، تسلط الضوء على ما وُصف بـ”سلطة” بنزيما داخل “سانتياغو بيرنابيو”، جاءت فكرة لقب “الحكومة” في الصفحات العربية المؤيدة لريال مدريد، لدرجة أن تصريحاته، أخذت على أنها صك أو شهادة ضمان لاستمرار زيزو مع اللوس بلانكوس، ومنذ ذلك الحين، تحول كريم بن زيمة إلى “الحكومة” بين مشجعين الكرة العالمية العرب.

ومعروف أن صاحب الـ35 عاما، قد انتقل إلى صفوف اتحاد جدة السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، في صفقة انتقال حر، بعد اعتذاره عن تفعيل بند تمديد عقده مع الريال لغاية العام 2025، كاتبا نهاية قصة الحب الجميلة التي بدأت عام 2009، عندما أتى به القرش الأبيض من أولمبيك ليون، ليتحول إلى واحد من أعظم أساطير النادي في كل العصور، باعتباره ثاني أفضل هداف في التاريخ، والمحظوظ بالتتويج بـ25 بطولة جماعية، أبرزهم وأهمهم معانقة كأس دوري أبطال أوروبا خمس مرات.