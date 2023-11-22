تأجيل اجتماع أوبك+ إلى 30 نوفمبر وسعر الخام يتكبد مزيدا من الخسائر

فيينا: قالت منظمة أوبك في بيان الأربعاء إن أوبك+ أرجأت اجتماعها الوزاري لتحديد سياسة الإنتاج إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني بدلا من 26 منه، وذلك في تطور مفاجئ أدى إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط.

كان من المتوقع أن يبحث اجتماع أوبك+ مزيدا من التغييرات على الاتفاق الذي يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، بحسب محللين ومصادر في أوبك+.

وقبل بيان أوبك، نقلت بلومبرغ عن مندوبين قولهم إن الاجتماع قد يتأجل لفترة غير محددة، إذ أشاروا إلى أن السعودية عبرت عن عدم رضاها حيال أرقام إنتاج أعضاء آخرين.

ونزل خام برنت بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، أو نحو أربعة بالمئة، لينزل عن مستوى 80 دولارا للبرميل.

وانخفض السعر من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر/ أيلول تحت وطأة ارتفاع الإمدادات والمخاوف بشأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.

(رويترز)