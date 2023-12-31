تأجيل الانتخابات الإسرائيلية المحلية بسبب الحرب على غزة

القدس: صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تأجيل الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 30 من يناير/كانون الثاني المقبل، إلى 27 فبراير/ شباط المقبل، جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء، إنّ الحكومة “وافقت اليوم (الأحد)، بالإجماع على تأجيل انتخابات المجالس المحلية لأربعة أسابيع، من 30 يناير إلى 27 فبراير المقبل”.

وجاء القرار، وفق البيان، “بعد أن قدم الجيش الإسرائيلي، بناء على طلب الحكومة، معطيات مفادها أنه لا يمكن تسريح 688 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا، يتنافسون في الانتخابات، في 144 بلدية من الخدمة العسكرية الاحتياطية، في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل المصادقة على القرار، في بداية جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية: “نحن عادة لا نجري انتخابات في زمن الحرب، لكن هذه الانتخابات كانت محددة سلفا، لقد تم تأجيلها بالفعل مرة واحدة، ومن الصعب تأجيلها لفترة طويلة جدا، ولكن هناك خياران: إما عقدها في نهاية يناير، أو في نهاية فبراير”.

وأضاف نتنياهو: “توصيتي واضحة، القيام بذلك في نهاية فبراير، من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من جنود الاحتياط من المشاركة في الانتخابات، وهذا حق أساسي ومهم”.

(الأناضول)