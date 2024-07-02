تأجيل البت في قضية ناشط حقوقي مغربي اعتقل بسبب إدانته للتطبيع- (فيديو وتدوينة)

الرباط ـ “القدس العربي”:

أفادت عدة مصادر أن المحكمة الاستئنافية (درجة ثانية) في مدينة الدار البيضاء أجّلت، مساء أمس الاثنين، ملف الناشط الحقوقي عبد الرحمن زنكاض إلى جلسة 10 تموز/ يوليو الجاري، بهدف مواصلة مناقشة الملف.

وذكر موقع “العدل والإحسان” أنه التزامن مع الجلسة، جرى تنظيم وقفة احتجاجية، أكد من خلالها النشطاء على أن ما عبّر عنه زنكاض في تدويناته، وهي سبب متابعته، من دعم لفلسطين وغزة ورفض للتطبيع وتنديد به، هو نفسه موقفهم، وهو ما عبّر عنه الشعب المغربي طيلة الثمانية أشهر من حرب الإبادة الجماعية.

وأضاف أن عبد الرحمن زنكاض كان قد تعرض للاعتقال من بيته يوم 22 آذار/ مارس المنصرم، من طرف السلطات الأمنية في مدينة المحمدية القريبة من الدار البيضاء، بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع ومتضامنة مع فلسطين وخاصة غزة، لتتم متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح ينفيها، لتقضي المحكمة الابتدائية في حقه بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50000 درهم (حوالي 5000 دولار).