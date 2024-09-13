تأجيل المحاكمة بشأن وفاة مارادونا حتى 2025

لندن: ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أمس الخميس، أن محاكمة ثمانية من العاملين بمجال الصحة متهمون “بالقتل بسبب الإهمال” في وفاة دييغو مارادونا تأجلت من أكتوبر/ تشرين الأول إلى مارس/ آذار 2025.

ووافقت محكمة في مدينة سان إيسيدرو، الواقعة على مشارف بوينس أيرس، على طلب ثلاثة من المتهمين الثمانية بتأجيل المحاكمة للمرة الثانية بعدما كان مقررا أن تعقد في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي وتأجلت حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وذكرت صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية أن المحاكمة من المقرر أن تبدأ الآن في 11 مارس من العام المقبل.

وتوفي الأسطورة الأرجنتينية، الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في عام 1986، عن عمر يناهز 60 عاما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام.

ومن بين المتهمين في وفاة لاعب بوكا جونيورز ونابولي السابق، جراح الأعصاب والمعالج النفسي والطبيب النفسي وطاقم تمريضه، الذين قد يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية أعوام إلى 25 عاما.