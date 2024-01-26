تأجيل تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في روما بالتزامن مع ذكرى المحرقة

روما: أمرت محافظة روما الجمعة بتأجيل تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كان من المقرر تنظيمها السبت في العاصمة الإيطالية ونددت بها الطائفة اليهودية لأنها تتزامن مع يوم احياء ذكرى المحرقة.

وأكدت المحافظة أن التظاهرة التي دعت إليها “حركة الطلاب الفلسطينيين الإيطاليين” يجب تنظيمها “في تاريخ آخر، اعتبارا من 28 كانون الثاني/يناير”.

ولقي القرار ترحيبا من رئيس الجالية اليهودية في روما فيكتور فضلون الذي وصفه بـ “المنصف والمنطقي”. وأكد في منشور على فيسبوك أن هذا يسمح بتجنب “إهانة ذكرى”المحرقة.

وأكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي الخميس أن “حرية التعبير عن الفكر لها قدسية جوهرية لا يمكن الحد منها إلا لأسباب تتعلق بالنظام العام”.

ولكنه أشار إلى احتمال “انجراف” هذه التظاهرة “ضد القيم التي يدافع عنها القانون، كما في هذه الحالة إحياء ذكرى المحرقة”.

ولقيت تظاهرة مماثلة كانت ستنظم السبت في ميلانو (شمال) مصيرا مماثلا.

والأسبوع الماضي، اندلعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة فيتشنزا بعدما احتج هؤلاء على وجود عارضين إسرائيليين في معرض دولي للمجوهرات.

(أ ف ب)