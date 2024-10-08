تأجيل عرض مسرحية كارول سماحة في لبنان بسبب تصاعد الحرب

بيروت- “القدس العربي”:

أعلنت الشركة المنظمة لمسرحية برودواي الموسيقية العربية “كلّو مسموح“، عن تأجيل العروض التي كانت ستبدأ على مسرح كازينو لبنان من الحادي عشر إلى الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري ومن السابع عشر إلى العشرين من الشهر نفسه بسبب تصاعد الحرب في لبنان.

وهذه المسرحية التي هي من بطولة كارول سماحة كانت تعوّل عليها لأنها كانت ستعيدها إلى العمل المسرحي الاستعراضي بعد توقف دام منذ نحو 17 عاماً.

ويشارك في هذه المسرحية إلى جانب كارول سماحة بشخصية ياسمينا كفنانة على الباخرة تبحث عن الحب، عدد من الممثلين أبرزهم فؤاد يمّين، دوري سمراني، نزيه يوسف، جوي كرم، نور حلو، وسواهم من الوجوه التمثيلية وهي من إخراج روي الخوري ومن إنتاج شركة “بايبلاين” لصاحبها المنتج طارق كرم.

وكانت الفنانة اللبنانية أكدت في وقت سابق “أن دور ياسمينا استلزم منها مجهودًا بدنياً كبيراً وتحديًا بينها وبين نفسها، إذ اتبعت حمية غذائية معينة وحافظت على ممارسة الرياضة لتحافظ على رشاقتها على المسرح، خصوصًا أن المسرحية تتضمن أغنية تستمر لست دقائق متواصلة مع الرقص والأداء.

أما آخر مسرحية غنائية قدمتها كارول سماحة تمثيلًا ورقصاً فهي مسرحية “زنوبيا” في عام 2007، مع الفنان الكبير الراحل منصور الرحباني. واعتبرت كارول “أن دور “زنوبيا”، هو أهم دور قدمته على المسرح في حياتها، مع عدم التقليل من أهمية أدوارها الأخرى التي حققت نجاحات كبيرة”.